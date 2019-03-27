Son Dakika Haberleri: Türkiye'den Hareket Eden Palau Bayraklı Tanker Libya'da Kaçırıldı

Türkiye'den Hareket Eden Palau Bayraklı Tanker Libya'da Kaçırıldı

44 dakika önce

Tuzla'dan 22 Mart'ta hareket eden Palau bayraklı "Elhiblu 1" isimli tanker, Libya açıklarında korsanlar tarafından ele geçirildi.

Türkiye'den Hareket Eden Palau Bayraklı Tanker Libya'da Kaçırıldı, System.String[]
Tuzla'dan 22 Mart'ta hareket eden Palau bayraklı "Elhiblu 1" isimli tanker, Libya açıklarında korsanlar tarafından ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, 22 Mart'ta Tuzla'dan hareket eden ve içinde 6 personel bulunan Palau bayraklı 52 metre boyundaki "Elhiblu 1" isimli tanker, bugün Libya açıklarında hızlı bot kullanan korsanlar tarafından kaçırıldı.

Tankerin kaptanının Türk, 4 personelinin Hint ve birinin de Libyalı olduğu öğrenildi.

Libya Sahil Güvenlik Komutanlığına ait bir savaş gemisinin kaçırılan tankere müdahale için hareket ettiği bilgisi alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 09:02 Kaynak: AA

22 Mart, Palau, Libya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bankalar Birliği, Türk Bankaların Yurt Dışındaki Bankalara Likidite Vermediği İddialarını Yalanladı Saadet Partisi, Süleyman Soylu İçin YSK'ya Başvurdu! Son Dakika! İngiltere Başbakanı Theresa May'den Brexit Şartlı İstifa Mesajı Polislerle Ortak Plan Yapan Genç Adam, Gözaltına Alındığı Sırada Sevgilisine Evlilik Teklifinde Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.3.2019 21:46:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkiye'den Hareket Eden Palau Bayraklı Tanker Libya'da Kaçırıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]