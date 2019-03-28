Son Dakika Haberleri: Türkiye'den Hareket Eden Palau Bayraklı Tankerin Kaçırılması

Türkiye'den Hareket Eden Palau Bayraklı Tankerin Kaçırılması

1 saat önce

Akdeniz'de Libya açıklarında kaçırılan Palau bayraklı "Elhiblu 1" tankerindeki mürettebatın güvende ve sağlıklı olduğu bildirildi.

Türkiye'den Hareket Eden Palau Bayraklı Tankerin Kaçırılması, System.String[]
Akdeniz'de Libya açıklarında kaçırılan Palau bayraklı "Elhiblu 1" tankerindeki mürettebatın güvende ve sağlıklı olduğu bildirildi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, dün Libya açıklarında kaçırılan Palau bayraklı "Elhiblu 1" tankerindeki mürettebatın güvende ve sağlıklı olduğu belirtildi.

Tuzla'dan 22 Mart'ta hareket eden Palau bayraklı "Elhiblu 1" isimli tanker, dün akşam saatlerinde Libya açıklarında korsanlar tarafından ele geçirilmişti. 52 metrelik tankerin kaptanının Türk, 4 personelinin Hint ve 1'inin Libyalı olduğu belirtilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 11:34 Kaynak: AA

Akdeniz, Libya, Palau, Güncel
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