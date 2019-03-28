Türkiye'den Hareket Eden Palau Bayraklı Tankerin Kaçırılması

Libya açıklarında, kurtarılan düzensiz göçmenler tarafından kaçırılan Palau Cumhuriyeti bayraklı "Elhiblu 1" adlı tanker Malta'nın La Valeta Limanı'na getirildi.

Libya açıklarında, kurtarılan düzensiz göçmenler tarafından kaçırılan Palau Cumhuriyeti bayraklı "Elhiblu 1" adlı tanker Malta'nın La Valeta Limanı'na getirildi.



Malta donanmasına ait askeri geminin müdahalesiyle kontrolü ele geçirilen tankerin La Velata Limanı'na getirilmesinin ardından geminin Malta polisine teslim edildiği bildirildi.



Malta basınının İçişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırarak verdiği haberlerde, gemideki düzensiz göçmenlerle ilgili soruşturma başlatıldığı duyuruldu.



Limandaki basın mensupları da gemiden ilk birkaç aylık bir bebeğin indirildiğini duyurdu.



Daha sonra gemiden indirilen 3 düzensiz göçmenin elleri plastik kelepçeli olarak polis aracına bindirildiğinin görüldüğü belirtildi.



Gemideki düzensiz göçmenlerden 19'unun kadın 12'sinin de çocuk olduğu bilgisi verilirken, göçmenlerin polis kontrolü altında tek tek karaya çıkartılıp soruşturma için göçmen merkezlerine götürüldükleri kaydedildi.



Geminin getirildiği limana Malta İçişleri Bakanı Michael Farrugia da geldi.



Tuzla'dan 22 Mart'ta hareket eden Palau Cumhuriyeti bayraklı "Elhiblu 1" isimli tankerin kaptan ve mürettebatı, Libya kıyılarından çıktıkları belirtilen ve Avrupa'ya doğru bir botla yol alan kötü şartlardaki 108 düzensiz göçmeni dün akşam kurtarmıştı.



İtalyan basınındaki haberlerde, geminin Libya'ya doğru gitmesi üzerine düzensiz göçmenlerin kaptan ve mürettebatı tehdit ederek kaçırdıkları geminin yönünü Malta'ya doğru çevirdikleri yazılmıştı. Geminin kaçırılması haberleri üzerine de Malta donanması müdahale etmişti.



52 metrelik tankerin kaptanının Türk, 4 personelinin Hint ve birinin Libyalı olduğu öğrenildi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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