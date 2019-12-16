Türkiye'den havalanan İHA, KKTC Geçitkale Havalimanı'na indi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye'den havalanan İHA, KKTC Geçitkale Havalimanı'na indi - Son Dakika

Türkiye'den havalanan İHA, KKTC Geçitkale Havalimanı'na indi

6 saat önce

Dalaman Deniz Hava Üs Komutanlığı'nda konuşlu insansız hava aracı (İHA), KKTC Geçitkale Havaalanı'na barşarıyla indi.

Dalaman Deniz Hava Üs Komutanlığı'nda konuşlu insansız hava aracı (İHA), KKTC Geçitkale Havaalanı'na barşarıyla indi.

Türkiye'den havalanan İHA, KKTC Geçitkale Havalimanı'na indi

İnsansız Hava Aracı, Dalaman, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 10:23 Kaynak: AA
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