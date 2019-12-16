Türkiye'den havalanan İHA, KKTC Geçitkale Havalimanı'na indi (2) - Son Dakika

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Türkiye'den havalanan İHA, KKTC Geçitkale Havalimanı'na indi (2)
6 saat önce
Dalaman Deniz Hava Üs Komutanlığı'nda konuşlu insansız hava aracı (İHA), KKTC Geçitkale Havaalanı'na başarıyla indi.
Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 10:46 Kaynak: AA
Dalaman Deniz Hava Üs Komutanlığı'nda konuşlu insansız hava aracı (İHA), KKTC Geçitkale Havaalanı'na başarıyla indi.
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