Son Dakika Haberleri: Türkiye'den Hindistan'a taziye mesajı
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Türkiye'den Hindistan'a taziye mesajı

6 saat önce

Dışişleri Bakanlığı, Hindistan'a başkent Yeni Delhi'de fabrikada çıkan yangında yaşamını yitirenler için taziye dileklerini iletti.

Türkiye'den Hindistan'a taziye mesajı, System.String[]

Dışişleri Bakanlığı, Hindistan'a başkent Yeni Delhi'de fabrikada çıkan yangında yaşamını yitirenler için taziye dileklerini iletti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Yeni Delhi'deki yangında 43 kişinin hayatını kaybetmesinden üzüntü duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Hindistan halkı ve hükümeti ile felakette hayatını kaybedenlerin yakınlarına içten taziyelerimizi iletiyoruz." ifadeleri yer aldı.

Yeni Delhi'nin işlek caddelerinden Rani Jhansi Yolu'nda bulunan 5 katlı bir karton fabrikasında saat 05.30 civarında çıkan yangında yolun çok dar olması nedeniyle itfaiyecilerin müdahalede zorlandıkları ve 43 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedilmişti.

Yeni Delhi, Hindistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 04:36 Kaynak: AA
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