Türkiye'den Hırvatistan'a yardım - Son Dakika

Türkiye'den Hırvatistan'a yardım

05.01.2021 20:53

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Hırvatistan'da meydana gelen 6,2'lik depremin ardından depremzedelere Türkiye'den yardım götürüldüğünü bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Hırvatistan'da meydana gelen 6,2'lik depremin ardından depremzedelere Türkiye'den yardım götürüldüğünü bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, Hırvatistan'da 29 Aralık 2020'de meydana gelen deprem nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybettiği, 28 kişinin de yaralandı anımsatıldı.

İlk belirlemelere göre, 14 bin 185 binanın hasar aldığı belirtilen açıklamada, depremden sonra Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic ile görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic ile telefonda görüştüğü aktarıldı.

Açıklamada, Türkiye'nin, Hırvatistan'a yardım teklifini ilettiği, hazırlıkların yapılarak beklemeye konulduğu ifade edildi.

Olası insani yardım operasyonu için 10 kişiden oluşan bir ekibin de hazırlandığının bilgisi verilen açıklamada, "Üç kasaba ve çevresinin depremden ciddi şekilde etkilendiği deprem sonrası Hırvatistan, uluslararası yardım çağrısına çıktı. Çağrı sonrası AFAD, kış koşullarında depremzedeleri sıcak tutacak 272 ısıtıcıyı bölgeye ulaştırdı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, İçişleri Bakanı Yardımcısı İsmail Çataklı ve Hırvatistan İçişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Terezija Gras'ın yardımlar konusunda görüşerek barınmayla ilgili çalışılmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

Bu kapsamda, 16,5 metrekarelik 480 AFAD aile çadırının Hırvatistan'a ulaştırıldığının bilgisi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Toplamda 100'e tamamlanacak AFAD yaşam konteynerinden 30'u, 3 Ocak günü sabah 06.00'da Ro-Ro gemisine yüklenerek yola çıkarıldı. Konteynerler, deniz yoluyla İtalya'ya, ardından kara yoluyla Hırvatistan'a ulaştırılacak. Kış şartlarına dayanıklı çadır ve konteynerler, Hırvat depremzedelerin soğuktan korunmasında önemli fayda sağlayacak. Kalan 70 yaşam konteynerinin de 5 Ocak akşam saatlerinde yine deniz yoluyla gönderilmesi planlandı. Ülkedeki AFAD insani yardım ekibi, Hırvat makamlarla görüşerek 5 günlük bir çalışma programı oluşturdu. Programda çadırlar ve konteynerler konusunda eğitim, kurulum ve bilgi alış verişi konularının yanı sıra saha ve afetzede ziyaretleri yer alıyor.

Yardımlar, Uluslararası Nakliyeciler Derneğinin (UND) katkısı ve organizasyonu ile depremzedelere ulaştırılıyor. Yaklaşık 300 bin kişiye istihdam sağlayan sektörün 940 üyeli öncü kuruluşu olan UND, uluslararası karayolu nakliye sektörünün yüzde 90'ını temsil ediyor."

Türkiye'den Hırvatistan'a yardım
Türkiye'den Hırvatistan'a yardım
Türkiye'den Hırvatistan'a yardım
Türkiye'den Hırvatistan'a yardım

Hırvatistan, Türkiye, Deprem, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'den Hırvatistan'a yardım - Son Dakika


Son Dakika

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