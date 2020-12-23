AFAD'dan İdlib'deki sel felaketi mağdurlarına yardım açıklaması - Son Dakika

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Suriye'nin İdlib kırsalındaki düzensiz kamplarda yaşanan sel mağdurlarına Türk Kızılay aracılığıyla 180 çadır ve insani yardım malzemesi gönderildiğini açıkladı.

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, 2019 yılı Aralık ayından 2020 yılı Mart ayına kadar Suriye rejim güçleri tarafından yapılan saldırılar sonucunda İdlib'in güneyindeki yerleşim yerlerinden sınır hattına yakın noktalara yoğun göç dalgası yaşandığı hatırlatılırken, yaklaşık 1 milyon kişi bu bölgeye göç ettiğini göç edenlerin bir kısmı kiraladıkları arazilere geniş aile veya toplu köy nüfusu şeklinde altyapısız ve düzensiz 50 ile 100 ailelik kamplar oluşturdukları belirtildi. Açıklamada, "2020 Aralık ayında İdlib Harim Bölgesindeki düzensiz kamplar da yaşanan sel olayından etkilenmiş; olayın hemen ardından Hatay AFAD tarafından Türk Kızılay'ı aracılığı ile 180 adet çadır ve insani yardım malzemeleri bölgeye sevk edilmiştir. Ayrıca 2020 yılı başından itibaren bölgedeki barınma ihtiyacına yönelik olarak AFAD Başkanlığı koordinasyonunda STK'lar ile birlikte sınır hattına yakın noktalarda düzenli çadır ve briket kamp kurma çalışmaları devam etmektedir. Yapımı tamamlanan briket evlere ailelerin yerleşimi yapılmaktadır" denildi.

(Mehmet Kalay/İHA)