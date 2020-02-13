Türkiye'den İdlib'e 85 tır insani yardım - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye'den İdlib'e 85 tır insani yardım - Son Dakika

Türkiye'den İdlib'e 85 tır insani yardım

6 saat önce

İnsanlık dramının yaşandığı İdlib'e, Üsküdar Belediyesi öncülüğünde 85 tır insani yardım malzemesi gönderildi.

Türkiye'den İdlib'e 85 tır insani yardım, System.String[]

İnsanlık dramının yaşandığı İdlib'e, Üsküdar Belediyesi öncülüğünde 85 tır insani yardım malzemesi gönderildi.


Rejim güçlerinin başlattığı saldırılar sonrası İdlib'e sığınan mülteciler için "Elden ele, gönülden gönüle, Üsküdar'dan İdlib'e" çağrısıyla başlatılan yardım çalışmaları kapsamında gıda, hijyen, kışlık kıyafet, soba, yakacak ve sağlık ürünlerinden oluşan 85 tır bölgeye ulaştırıldı. Ocak ayında başlayan "Elden ele, gönülden gönüle, Üsküdar'dan İdlib'e" yardım kampanyası kapsamında toplanan 85 tır insani yardım malzemesi Harem'den geçtiğimiz pazar günü Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek ve vatandaşların katılımıyla bölgeye gönderildi. Bölgeye ulaşan tırların resmi işlemleri tamamlanarak Hatay Reyhanlı'da bulunan Ceylanpınar Sınır Kapısı'ndan geçirildi. İdlib'de zor şartlar altında yaşayan yaklaşık 4 milyon ihtiyaç sahibi için bölgeye ulaştırılan yardımların dağıtımları önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek.


Bölgeye gönderilen yardımlar hakkında konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen "Milyonlarca kardeşimiz bölgede açlıkla, soğukla ve yoklukla mücadele ediyor. Burada yaşanan trajediye sessiz kalmayarak 85 tır insani yardım bağışlayan kıymetli hemşerilerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.


Sadakataşı Derneği Başkanı Kemal Özdal yapmış olduğu açıklamada, "4 milyon insanın küçücük bir alana hapsedildiği ve büyük bir dramın yaşandığı İdlib'e Üsküdar Belediyesinin öncülüğünde 85 insani yardım ulaştırdık. Bu kadar kısa sürede bu büyük yardımın toparlanmasında desteğe bulunan tüm hayırseverlere teşekkür ediyoruz. Bölgede bulunan ekibimiz koordinasyonunda yardımların dağıtımına yarından itibaren başlayacağız" ifadelerini kullandı. - İDLİB

Üsküdar Belediyesi, Üsküdar, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 12:39 Kaynak: İHA
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