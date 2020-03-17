Türkiye'den iki ayda 69 ülkeye domates salçası ihraç edildi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Türkiye'den iki ayda 69 ülkeye domates salçası ihraç edildi - Son Dakika Ekonomi

Türkiye'den iki ayda 69 ülkeye domates salçası ihraç edildi

6 saat önce

Türkiye'den ocak-şubat aylarında 69 ülkeye domates salçası ihraç edildi.

Türkiye'den iki ayda 69 ülkeye domates salçası ihraç edildi, System.String[]

Türkiye'den ocak-şubat aylarında 69 ülkeye domates salçası ihraç edildi.

AA muhabirinin, Uludağ İhracatçı Birliklerinden (UİB) aldığı bilgiye göre, Türkiye'nin bereketli topraklarında üretilen domateslerden yapılan salçanın ihracatında yılın ilk iki ayında geçen yılın ocak-şubat dönemine kıyasla yüzde 12,3 artış oldu.

Türkiye'den bu dönemde 69 ülkeye 26 milyon 631 bin dolarlık ürün gönderildi.

Salça ihracatçıları, en fazla dış satımı Irak'a yaptı. Bu ülkeye ihracat geçen yılın ilk iki ayına göre yüzde 7 yükselerek 16 milyon 714 bin dolardan 17 milyon 895 bin dolara yükseldi. Irak'a ihracat, toplam dış satımın yüzde 67'sini oluşturdu.

Irak'ın ardından en fazla ihracat Japonya'ya gerçekleştirildi. Japonya'ya dış satım, 2 milyon dolardan 1,8 milyon dolara geriledi.

İhracatta üçüncü sıradaki Almanya'ya dış satım ise yüzde 64 arttı. Bu ülkeye ihracat 947 bin dolardan 1 milyon 554 bin dolara çıktı.

Suudi Arabistan, Hollanda ve Belçika'ya ihracatta büyük artış

Türkiye'den Suudi Arabistan'a ihracat 4 katına çıkarak 323 bin dolardan 1 milyon 326 bin dolara yükseldi.

Hollanda'ya salça ihracatının 11 bin dolardan 170 bin dolara çıkması dikkati çekti.

Geçen yılın aynı döneminde 656 dolarlık ürün gönderilen Belçika'ya ise 2020'nin ocak-şubat aylarında 84 bin dolarlık salça ihracatı gerçekleştirildi.

Ayrıca geçen yılın ocak-şubat aylarında hiç ürün gönderilmeyen İtalya'ya 95 bin, Pakistan'a 32 bin, Finlandiya'ya 18 bin, Ukrayna'ya 3 bin dolarlık domates salçası ihracatı yapıldı.

Yine geçen senenin aynı döneminde salça ihraç edilmeyen Kosova, Kazakistan, Güney Kore, Tacikistan, Hong Kong, Filipinler ve Angola'ya da biner doların üzerinde dış satım yapıldığı kayıtlarda yer aldı.

İhracat, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 11:12 Kaynak: AA
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