Türkiye'den ilk defa doğrudan Uluslararası Uzay İstasyonu astronotları ile telsiz görüşmesi gerçekleştirildi - Son Dakika

Türkiye'den ilk defa doğrudan Uluslararası Uzay İstasyonu astronotları ile telsiz görüşmesi gerçekleştirildi

09.12.2020 14:19
Türkiye'den ilk defa doğrudan Uluslararası Uzay İstasyonu astronotları ile telsiz görüşmesi gerçekleştirildi, System.String[]

Türkiye'den ilk defa doğrudan Uluslararası Uzay İstasyonu astronotları ile telsiz görüşmesi gerçekleştirildi.

Türkiye'den ilk defa doğrudan Uluslararası Uzay İstasyonu astronotları ile telsiz görüşmesi gerçekleştirildi. Görüşmeyi öğrencilerle birlikte yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Bu telsiz görüşmesi, uzay istasyonu ülkemiz üzerinden geçerken kendi kurduğumuz ekipmanlarla gerçekleşti. Bu görüşme, ilk kez bir kamu kurumu tarafından organize edildi." dedi.

Pakdemirli ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un katılımıyla Meteoroloji Genel Müdürlüğünce düzenlenen programda, Uluslararası Uzay İstasyonu astronotları ile doğrudan temasla telsiz görüşmesi yapıldı.

İstasyonda görevli astronot Victor Glover ile gerçekleştirilen görüşmeyi, Bakan Pakdemirli ve öğrenciler yaptı.

Pakdemirli, görüşme öncesinde yaptığı konuşmada, uzayın öteden beri insanoğlunun en büyük merakı ve hedefi olduğunu, bu kapsamda çok sayıda çalışma yapıldığını belirtti.

Ülkelerin, bilimsel araştırmalarda ilerleme kaydetmek ve diğer ülkelere karşı da stratejik üstünlük sağlamak amacıyla uzay çalışmalarına hız vermeye başladığını dile getiren Pakdemirli, "Biz de aynı stratejik hedefler doğrultusunda ilk uydu BİLSAT'ı 2003'te, ilk milli uydumuz RASAT'ı da 2011'de yörüngeye yerleştirdik. Ayrıca 2018'de rekabetçi bir uzay ve havacılık sanayinin geliştirilmesi maksadıyla ülkemizde Türkiye Uzay Ajansı kuruldu." dedi.

Pakdemirli, Bakanlık olarak uzay teknolojilerini özellikle meteoroloji alanında yaygın olarak kullandıklarını ifade etti.

Bugüne kadar uzaya 100'den fazla meteorolojik uydu fırlatıldığını belirten Pakdemirli, bu uydularla hem atmosfer ve hava tahmini yapıldığını hem de tarım, turizm, iklim, enerji, orman yangını gibi birçok alanda çok önemli veriler sağlandığını söyledi.

"TOGG'a meteorolojik verilerin entegrasyonu konusunda çalışma başlattık"

Pakdemirli, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün de 7 gün 24 saat tarım, havacılık, savunma, ulaştırma ve turizm gibi sektörlere tahmin, uyarı ve veri hizmeti sağlayan köklü ve stratejik bir kurum olduğunu dile getirerek şöyle devam etti:

"Son 2,5 yılda da anlık hava durumu bilgi ve tahminlerinin, daha hızlı sunulması için ülke genelinde 170 Meteoroloji Gözlem Sistemi kurduk. Böylece hava tahmin tutarlılığını yüzde 90'ların üzerine çıkardık. Antalya'da Alçak Seviye Rüzgar Kırılımı Uyarı Sistemi'ni kurduk. 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ne meteoroloji personelimizi dahil ederek, Antarktika'da Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu'nun kurulmasını sağladık. Yine bir başka güzel haber, yerli otomobilimiz TOGG'a meteorolojik verilerin entegrasyonu konusunda önemli bir çalışma başlattık."

"Yeryüzünden 400 kilometre yükseklikte"

Uluslararası Uzay İstasyonu'na ilişkin bilgi veren Pakdemirli, şu ifadeleri kullandı:

"Şu an aramızda bulunan öğrencilerimiz de bilir. Uluslararası Uzay İstasyonu, kalıcı olarak uzayda bulunuyor ve bu istasyon, uzaya gönderilmiş en büyük uzay aracı. 73 metre uzunluğunda, 109 metre genişliğinde, 400 ton ağırlığında devasa bir uzay aracı. Hatta o kadar büyüktür ki parçaları dünyada üretilmiş fakat bu parçaların birleştirme işlemi uzayda yapılmıştır. Ayrıca birazdan üzerimizden geçecek bu istasyon, yeryüzünden yaklaşık 400 kilometre yükseklikte ve dünya çevresindeki tam bir turunu 90 dakikada tamamlıyor."

Pakdemirli, burada bir ilkin de yaşandığını vurgulayarak, "Çünkü bu telsiz görüşmesi, uzay istasyonu ülkemiz üzerinden geçerken kendi kurduğumuz ekipmanlarla gerçekleşiyor ve bu görüşme, ilk kez bir kamu kurumu tarafından organize edildi." diye konuştu.

Bakan Pakdemirli, programa katılan öğrencilere hitaben şunları söyledi:

"Sizlere tavsiyem, sınırlarınızı zorlayın ve ülkemizin bayraktarlığını uzayda da yapmak için şimdiden çok sıkı çalışın. Bilime meraklı olun, büyük bilim adamlarının hayatlarını okuyun, belgeseller izleyin, yabancı dilinizi geliştirin, hayal kurun ve hayallerinizin peşinden aşkla koşun. Çünkü bu ülkenin ve hepimizin sizin gibi pırıl pırıl öğrencilerin hayallerine, başarılarına ihtiyacı var. İnanıyorum ki inşallah bir gün sizler de bu uzay istasyonunun içinde olacaksınız. İşte o zaman, sizler de başka öğrencilerin hayallerine ilham olacaksınız. Biz bu etkinliği hem ülkemizde uzay çalışmalarının tanıtılması için düzenledik hem de çocuklarımızın, öğrencilerimizin uzaya ilgilerini artırmak için hazırladık."

Pakdemirli, söz konusu görüşmenin gerçekleşmesine Türk Amatör Uydu Teknolojileri Derneğinin (TAMSAT) katkı sağladığı bilgisini verdi, kendisinin de 30 yıllık lisanslı amatör telsizci olduğunu ifade etti.

Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun da Pakdemirli'nin talimatı üzerine söz konusu görüşmenin gerçekleşmesi için 2 yıldır çalışma yapıldığını, ilgili tüm kesimlerin desteğiyle Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan görüşme randevusu alındığını dile getirdi.

TAMSAT Başkanı Şahin Küliğ de derneğin faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi.

- Uluslararası Uzay İstasyonu ile bağlantı kuruldu

Konuşmaların ardından TAMSAT'ın desteğiyle Uluslararası Uzay İstasyonu ile telsiz bağlantısı gerçekleştirildi. Bu görüşmede Prof. Dr. Yıldırım Sara, "telsiz operatörü" olarak görev yaptı ve Astronot Victor Glover ile bağlantı kuruldu.

Astronot Glover ile ilk görüşmeyi yapan Bakan Pakdemirli, kendisinin de pilot ve amatör telsiz operatörü olduğunu belirterek, çalışmalarında başarılar diledi.

Öğrenciler de Glover'e uzayda olmanın avantajlarını, uzay istasyonunda yaşamın nasıl olduğunu ve uzaydan hava olaylarının görülüp görülmediğini sordu.

Glover, çocuklara, uzaydan tüm fırtınaların ve hava olaylarının görüldüğünü söyledi.

İstasyondaki hayatın çok yoğun olduğunu belirten Glover, ekip arkadaşlarıyla güzel vakit geçirdiklerini ve uzayda olmanın eşsiz yönleri bulunduğunu ifade etti.

Programda verilen bilgilere göre, Glover, ABD donanmasında test pilotu olarak görev yaptı. Astronot eğitimine başlamadan hemen önce ABD Senatosunda yasama konularında geçici olarak çalışan Glover, 2013'te NASA'nın 21. Astronot Sınıfı'na seçildi ve astronot eğitimini 2015 yılında tamamladı.

Uzay İstasyonu, Meteoroloji, Türkiye, Uzay, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'den ilk defa doğrudan Uluslararası Uzay İstasyonu astronotları ile telsiz görüşmesi gerçekleştirildi - Son Dakika Ekonomi


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