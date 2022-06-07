Türkiye'den ilk hac kafilesi Medine'ye ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye'den ilk hac kafilesi Medine'ye ulaştı

07.06.2022 15:09
Türkiye'den ilk hac kafilesi Medine'ye ulaştı

Kutsal topraklarda hac farizasını yerine getirmek için Türkiye'den yola çıkan ilk kafile Medine'ye vardı.

Kutsal topraklarda hac farizasını yerine getirmek için Türkiye'den yola çıkan ilk kafile Medine'ye vardı.

Türkiye'nin Riyad Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye'den bu yıl gelen ilk hac kafilesi Medine'de çiçeklerle karşılandı." ifadelerine yer verildi.

Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonuyla kutsal topraklara gidecek 286 hacı adayı bu sabah İstanbul Havalimanı'ndan dualarla uğurlanmış, İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA hacı adaylarını güllerle yolcu etmişti.

Suudi Arabistan, Kovid-19 salgını nedeniyle 2020 ve 2021'de hac ibadeti için sadece ülke içinden ve sınırlı sayıda hacı adayına izin vermişti.

Bu yıl yurt dışından hacı adaylarını kabul etmeye başlayan Suudi Arabistan, henüz tamamıyla etkisi sona ermeyen Kovid-19 salgını nedeniyle Türkiye'ye 37 bin 770 kişilik kontenjan ayırmıştı.

Türkiye'den ilk hac kafilesi Medine'ye ulaştı
Türkiye'den ilk hac kafilesi Medine'ye ulaştı

YORUMLAR
500
Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Ayaz: 'Geri Dönen İhraç Ürünleri ya İmha Ediyoruz ya da 3. Ülkelere Gönderilmesini Sağlıyoruz' Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Ayaz: 'Geri Dönen İhraç Ürünleri ya İmha Ediyoruz ya da 3. Ülkelere Gönderilmesini Sağlıyoruz' TBMM Başkanı Şentop, Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Osmani'yi kabul etti TBMM Başkanı Şentop, Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Osmani'yi kabul etti Kayıp İngiliz, kaçak geldiği Tekirdağ'da yakalandı; sınır dışı edilecek Kayıp İngiliz, kaçak geldiği Tekirdağ'da yakalandı; sınır dışı edilecek
Kaynak: AA

Türkiye, Riyad, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'den ilk hac kafilesi Medine'ye ulaştı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:40 5 aylık hamile eşini katleden şahsın mahkemedeki savunması tepki topladı: Bebeğin benden olmadığını söyledi
17:39 Efsane futbolcu Ashley Cole'un soygun travması devam ediyor! Evini korumak için 420 bin lira ödeyip köpek satın aldı
17:34 Kadın fotoğrafının üzerine 'çocuk hırsızı' yazan kişiyi şikayet etti, şüpheli tutuklandı
17:26 Çıplak halde servis bekleyen çocukların üzerine doğru yürümüştü! O şahıs hakkında adli işlem başlatıldı
17:17 Almanya'da alışveriş merkezinde silahlı saldırı! Saldırgan önce bir kadını öldürdü sonra intihar etti
17:07 Mehmetçik'ten sınır ötesinde teröriste geçit yok! Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde 8 terörist etkisiz hale getirildi
16:44 Burak Yılmaz'ın sözleri Beşiktaş'ı şaşkına çevirdi! Cenk Tosun transferi askıya alındı
16:37 İstanbullular dikkat! Serin havalar 16 Haziran'a kadar etkisini sürdürecek
16:26 Real Madrid, Fransız genç yıldız Tchouameni'yi 100 milyon euro karşılığında kadrosuna katmaya hazırlanıyor
16:22 Terk edilmiş eve girdiler, ışığı yakınca her yanı sarmış binlerce akreple karşılaştılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2022 18:04:45. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye'den ilk hac kafilesi Medine'ye ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement