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Türkiye'den İngiltere'ye başsağlığı mesajı

6 saat önce

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, dün İngiltere'nin başkenti Londra'da 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 kişinin de yaralandığı terör saldırısını kınadı.

Türkiye'den İngiltere'ye başsağlığı mesajı, System.String[]

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, dün İngiltere'nin başkenti Londra'da 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 kişinin de yaralandığı terör saldırısını kınadı.

Bakanlıktan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Londra'da dün (29 Kasım) gerçekleştirilen terör saldırısı sonucunda iki kişinin hayatını kaybettiği ve yaralıların olduğu derin üzüntüyle öğrenilmiştir.

Söz konusu menfur saldırı, terörün masum insanları hedefleyen hain ve acımasız yüzünü bir kez daha göstermiştir. Bu zor gününde dayanışma içinde olduğumuz dost Birleşik Krallık halkına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Saldırılarda hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına sabır, yaralananlara acil şifa diliyoruz."

Haber: ANKARA,


İngiltere, Londra, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 03:13 Kaynak: DHA
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