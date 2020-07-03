Türkiye'den İngiltere'ye gideceklere 14 günlük karantina muafiyeti
İngiltere, koronavirüse (Covid-19) karşı alınan önlemler kapsamında yurt dışından ülkeye geleceklere uygulanacak 14 günlük karantina konusunda Türkiye'ye muafiyet verdi.
İngiltere, koronavirüse (Covid-19) karşı alınan önlemler kapsamında yurt dışından ülkeye geleceklere uygulanacak 14 günlük karantina konusunda Türkiye'ye muafiyet verdi.
İngiltere hükümeti tarafından alınan karara göre, yayınlanan listede 59 ülke yer alıyor. Söz konusu 59 ülke vatandaşları, İngiltere'ye giriş yaptıktan sonra 14 günlük karantina uygulamasına bağlı olmak zorunda kalmayacak. Bu ülkeler arasında Türkiye de yer alıyor.
Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 17:24 Kaynak: DHA
Son Dakika › Dünya › Türkiye'den İngiltere'ye gideceklere 14 günlük karantina muafiyeti - Son Dakika Dünya
Son Dakika 18:58 Macaristan, Türkiye'yi güvenli ülkeler listesine aldı 18:08 Rus milyarder Bodrum'da sahili kapatarak çalışanlara 7 bin 500 lira bahşiş bıraktı 17:46 Hendek'te patlama yaşanan fabrikanın MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı'na ait olduğu ortaya çıktı 17:29 Bakan Koca, patlama sonrası sızan gazlar nedeniyle tansiyon ve solunum sıkıntısı olanları uyardı 16:39 Yük treninin çarptığı römork traktörün üstüne düştü: 1 ölü, 2 yaralı 15:36 Şeyma Subaşı yeni yaşını kırmızı mini elbiseli pozlarıyla kutladı! Takipçilerinden beğeni yağıyor 14:41 Son dakika: Sakarya'daki patlamaya ilişkin Meteoroloji'den açıklama: Patlamadaki gazlar ülkeyi Akdeniz üzerinden terk edecek 14:38 Kızını korumak isteyen uzman jandarma öldüresiye darbedildi 13:29 Maskesiz görüntülenen 71 yaşındaki Kadir İnanır: Linç edildim 13:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her sabah içiyorum" dediği dut pekmezinin satışları patladı 12:45 Son Dakika: Sakarya'daki patlama sonrası ortaya atılan radyasyon sızıntısı iddialarını AFAD yalanladı 12:18 Dünyanın en zengin insanı, Amazon'un patronu Bezos'un serveti rekor kırdı: 172 milyar dolar 10:19 Uçurtmayı kurtarırken akıma kapılan Dilara, hemşirelere "Yarın öleceğim uğraşmayın artık" demiş 09:57 Koronavirüs sonrası yeni normalde acil servislerdeki kriterler de değişti 09:49 Ahlaksız çete çökertildi! Evini fuhuş için kullandıran kişilere, kadınları sunmuşlar