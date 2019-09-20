Türkiye'den İngiltere'ye mobilyada tasarım rüzgârı

14 Eylül'de açılan ve 22 Eylül'e kadar sürecek olan tasarım haftasında, Türk mobilyaları video mapping uygulaması ve Anadolu'nun zengin tarihi simgeleri üzerinden yapılan geçişlerle tanıtıldı. İstanbul Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç, Türk mobilyasının gücünün her geçen gün arttığını 15 yılda dünya mobilya sıralamasında 23'ten 12'ye yükseldiklerini hedeflerinin ise ilk beşe girmek olduğunu kaydetti.

Londra Tasarım Haftası büyük bir coşku ile 14 Eylül'de kapılarını açtı. 22 Eylül'e kadar sürecek olan festivalde Türkiye ise İstanbul Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği tarafından temsil edildi. Birliğin Türkiye Tanıtım Grubu, Türk mobilyalarının tasarım gücünü son teknolojiyi kullanarak tasarım haftasına taşıdı. Oluşturulan özel alanda video mapping uygulaması ile Türkiye'nin simgeleri üzerinden mobilyalara geçiş yapıldı.

Son yıllarda teknolojiyi arkasına alarak tasarıma odaklanan Türk mobilya sektörü,geliştirdiği yeni nesil ürünleriyle tüm dünyanın gözlerini üzerine çevirmeyi başardı. Her ülkenin dinamiklerine göre üretim parkuruna sahip olmasının yanı sıra çağdaş, avangart, retro vb. mobilyalarına Türk motiflerini de kodlayarak oryantalist bir bakış açısıyla ürünler geliştiren sektör,dünya pazarından önemli bir yer ediniyor.