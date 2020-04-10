Türkiye'den İngiltere'ye tıbbi yardım malzemesi desteği (1) - Son Dakika

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Türkiye'den İngiltere'ye tıbbi yardım malzemesi desteği (1)
6 saat önce
Uçağın Etimesgut Askeri Havaalanına gelişi Uçağın pistte hareket etmesi Uçaktan görüntüler Yardım malzemelerinin hazrılanması ANKARA - Türkiye, Kovid-19'la mücadeleye destek amacıyla, İngiltere'ye tıbbi yardım malzemesi gönderiyor.
Uçağın Etimesgut Askeri Havaalanına gelişi
Uçağın pistte hareket etmesi
Uçaktan görüntüler
Yardım malzemelerinin hazrılanması ANKARA - Türkiye, Kovid-19'la mücadeleye destek amacıyla, İngiltere'ye tıbbi yardım malzemesi gönderiyor. Sağlık Bakanlığınca hazırlanan maske, tulum ve hızlı tanı kitinden oluşan malzemeler, Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan A400M tipi kargo uçağına yüklenmeye başlandı. (1)
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 08:51 Kaynak: AA
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