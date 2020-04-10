Türkiye'den İngiltere'ye tıbbi yardım malzemesi desteği (2) - Son Dakika

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Türkiye'den İngiltere'ye tıbbi yardım malzemesi desteği (2)
6 saat önce
Uçağa yardım kolilerinin yüklenmesi Yüklenen yardım kolileri Uçağın hareket etmesi ANKARA - Türkiye'nin İngiltere'ye Kovid-19 salgınına karşı tıbbi yardımlarını taşıyan askeri kargo uçağı, Ankara'dan hareket etti.
Uçağa yardım kolilerinin yüklenmesi
Yüklenen yardım kolileri
Uçağın hareket etmesi ANKARA - Türkiye'nin İngiltere'ye Kovid-19 salgınına karşı tıbbi yardımlarını taşıyan askeri kargo uçağı, Ankara'dan hareket etti. (2)
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 10:02 Kaynak: AA
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