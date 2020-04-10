Türkiye'den İngiltere'ye yardım eli - Son Dakika

Türkiye'den İngiltere'ye yardım eli
7 saat önce
MSB: "Covid-19 ile mücadele kapsamında hazırlanan sağlık malzemelerini İngiltere'ye götüren Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait uçak, Londra'ya iniş yaptı.
MSB: "Covid-19 ile mücadele kapsamında hazırlanan sağlık malzemelerini İngiltere'ye götüren Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait uçak, Londra'ya iniş yaptı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 04:10 Kaynak: İHA
Son Dakika İngiltere'de 1 milyon 860 bin sterlinlik korona dolandırıcılığı Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedavisi gören İngiltere Başbakanı Johnson'a mektup gönderdi İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 980 kişi artarak 8 bin 985'e yükseldi Milli Savunma Bakanlığı'nda görevli bir sivil memur koronavirüsten hayatını kaybetti