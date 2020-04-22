TÜRKİYE'DEN İNGİLTEREYE SAĞLIK MALZEMESİ SEVKİYATI - Son Dakika

TÜRKİYE'DEN İNGİLTEREYE SAĞLIK MALZEMESİ SEVKİYATI

Türkiye'den İngiltere'ye sağlık malzemesi taşıyan İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait askeri kargo uçağı İstanbul Havalimanı'ndan hareket etti.

Türkiye'den İngiltere'ye sağlık malzemesi taşıyan İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait askeri kargo uçağı İstanbul Havalimanı'ndan hareket etti. İngiltere'ye sağlık ekipmanları götürecek olan İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait Airbus A400M tipi askeri kargo uçağının yükleme işlemleri gece saatlerine kadar devam etti. Saat 01.30 sıralarında yüklemesi tamamlanan uçak, İstanbul Havalimanı'ndan İngiltere'ye yola çıktı. Görüntü dökümü ---------------- ---------------- -Askeri kargo uçağından görüntüler -Askeri kargo uçağından görüntüler -Park pozisyonundaki görüntüler -Park pozisyonundaki görüntüler -Detay görüntüler

- İstanbul - İstanbul

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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