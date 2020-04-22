TÜRKİYE'DEN İNGİLTEREYE SAĞLIK MALZEMESİ SEVKİYATI - canlı yayın görüntüleri - Son Dakika
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TÜRKİYE'DEN İNGİLTEREYE SAĞLIK MALZEMESİ SEVKİYATI - canlı yayın görüntüleri
6 saat önce
TÜRKİYE'DEN İNGİLTEREYE SAĞLIK MALZEMESİ SEVKİYATI(1) - canlı yayın görüntüleriHaber-Kamera İbrahim YILDIZ- Soner HASIRCIOĞLUİstanbul'da bulunan İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait kargo uçağına sağlık malzemeleri yükleniyor.
TÜRKİYE'DEN İNGİLTEREYE SAĞLIK MALZEMESİ SEVKİYATI(1) - canlı yayın görüntüleri
Haber-Kamera İbrahim YILDIZ- Soner HASIRCIOĞLU
İstanbul'da bulunan İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait kargo uçağına sağlık malzemeleri yükleniyor.
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22.04.2020 16:53:16. #1.13#
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