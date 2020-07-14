Türkiye'den Irak'a ikinci tıbbi yardım paketi - Son Dakika

Türkiye'den Irak'a ikinci tıbbi yardım paketi

Türkiye'nin korona virüsü (COVID-19) ile mücadele konusunda komşu ülke Irak'a ikinci yardım paketi ulaştı.

Türkiye'nin korona virüsü (COVID-19) ile mücadele konusunda komşu ülke Irak'a ikinci yardım paketi ulaştı.

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Irak Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, korona virüsü salgını ile mücadele alanında Sağlık Bakanlığı ile yapılan koordinasyon içerisinde dost ülkelerden yardımların ulaşmaya devam ettiği ifade edildi. Korona virüsü salgının büyük ölçüde arttığı Irak'a tıbbi yardım malzemesi taşıyan uçak, Bağdat Uluslararası Havalimanı'na ulaştı. Irak Dışişleri Bakanı Ahmet Sahhaf, Türkiye'den Bağdat havalimanına ulaşan tıbbi yardımların yaklaşık bir milyon parça maske, tıbbi gözlük ve tulumlardan oluştuğunu söyledi. Sahhaf, yardımların ulaşmasını sağlamak için Bakanlığın koordinasyon içinde olduğunu belirtti.

Irak Bakanlar Kurulu, Temmuz ayının başında tıbbi yardım malzemeleri taşıyan uçağın Türkiye'den Bağdat Uluslararası Havalimanı'na ulaştığını duyurmuştu.

(İHA)

Koronavirüs, Türkiye, Bağdat, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 17:22 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türkiye'den Irak'a ikinci tıbbi yardım paketi - Son Dakika
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