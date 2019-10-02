Son Dakika Haberleri: Türkiye'den Irak'a seyahat uyarısı
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Türkiye'den Irak'a seyahat uyarısı

5 dakika önce

Dışişleri Bakanlığı, Irak'la ilgili seyahat uyarısında bulunarak, "Başkent Bağdat dahil olmak üzere, Irak'ın muhtelif vilayetlerinde devam eden gösteriler nedeniyle vatandaşlarımızın olayların yaşandığı bölgelere seyahat etmekten kaçınmaları tavsiye edilmektedir.

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Dışişleri Bakanlığı, Irak'la ilgili seyahat uyarısında bulunarak, "Başkent Bağdat dahil olmak üzere, Irak'ın muhtelif vilayetlerinde devam eden gösteriler nedeniyle vatandaşlarımızın olayların yaşandığı bölgelere seyahat etmekten kaçınmaları tavsiye edilmektedir." açıklamasını yaptı.

Bakanlık tarafından yayımlanan seyahat uyarısında, "Başkent Bağdat dahil olmak üzere, Irak'ın muhtelif vilayetlerinde 1 Ekim 2019 tarihinden bu yana devam eden gösteriler nedeniyle vatandaşlarımızın zorunlu olmadığı takdirde bu aşamada olayların yaşandığı bölgelere seyahat etmekten kaçınmaları, halihazırda Irak'ta bulunan vatandaşlarımızın ise Irak makamlarınca yapılabilecek uyarıları yakından takip etmeleri, kalabalık yerlerde bulunmaktan kaçınmaları ve kişisel güvenlikleri konusunda müteyakkız olmaları tavsiye edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

Durumdan etkilenen ve yardıma ihtiyaç duyabilecek Türk vatandaşları ile Irak'taki yakınlarından haber alamayanların Konsolosluk Çağrı Merkezi (+90 312 292 29 29) ile iletişim kurabilecekleri vurgulanan uyarıda, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliğine de +964 790 190 94 06 numaralı telefondan ve embassy.baghdad@mfa.gov.tr e-posta adresinden doğrudan ulaşabilecekleri kaydedildi.

Irak'taki gösteriler

Irak'ta iki gündür devam eden hükümet karşıtı gösterilerde 8 kişi yaşamını yitirdi. "Yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmeti yoksunluğu" nedeniyle düzenlenen gösterilerde, güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 100'den fazla kişi de yaralandı.

Güvenlik güçlerinin hükümet karşıtı gösterilere müdahalesi sürerken, başkent Bağdat ve bazı vilayetlerde internet erişimi kesilmişti.

Hükümet, Twitter, Facebook, Instagram ve Whatsapp gibi sosyal medya mecralarına erişimi de durdurmuştu.

Irak Savunma Bakanlığı hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle kamu kurumları ve diplomatik temsilcilikleri korumak üzere tüm birimlerini alarma geçirmişti.

Güvenlik güçlerinin Zikar Vilayet Meclisi içinde ve önünde toplanan göstericileri dağıtmak için gerçek mermi kullandığı aktarılmıştı.

Bağdat, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 11:46 Kaynak: AA
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Irak'ta devam eden hükümet karşıtı gösterilerde yaşamını yitirenlerin sayısı 8'e yükseldi
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