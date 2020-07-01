Türkiye'den Irak'a yardım eli - Son Dakika

Türkiye'den Irak'a yardım eli

Irak Cumhuriyetine tıbbi yardım malzemesi taşıyan askeri kargo uçağı Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan hareket etti.

Irak Cumhuriyetine tıbbi yardım malzemesi taşıyan askeri kargo uçağı Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan hareket etti.

Son Dakika: Bakan Albayrak'ın eşine yapılan çirkin paylaşımlarla ilgili 5 kişi daha gözaltına alındı
Selvi Kılıçdaroğlu'ndan Esra Albayrak'a destek telefonu
Galatasaray'la anlaşan Arda Turan, 1 yıllık boş sözleşmeye imza atacak

Tüm dünyayı saran yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını etkisini sürdürürken, Türkiye salgından etkilenen ülkelere destek olmaya devam ediyor. Korona virüs ile mücadele çerçevesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan yardım malzemeleri daha önce birçok ülkeye gönderilmişti. Yine aynı şekilde Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan yardım malzemeleri bu seferde Türkiye'nin güneyinde yer alan Irak Cumhuriyetine gönderildi. Yardım malzemeleri Etimesgut Askeri Havaalanı'nda Türk Silahlı Kuvvetlerine ait A-400M tipi askeri kargo uçağı'na yüklendi. Uçak daha sonra Ankara Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan hareket etti.

Irak Cumhuriyetine gönderilen yardım uçağının içerisinde maske, N95 maske, tulum, koruyucu siperlik, koruyucu gözlük ve yerli solunum cihazı bulunuyor.

"ÜMİTSİZLİĞİN ARDINDA NİCE ÜMİTLER VAR"

Irak Cumhuriyetine gönderilen malzemelerin üzerindeki Hz. Mevlana Celaleddin Rumi'ye ait "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var, karanlığın ardında nice güneşler var" sözü ve hemen altına iliştirilmiş olan, "Türkiye'den Irak halkına sevgilerle" notu ise dikkat çekti.

(İHA)

Sağlık Bakanlığı, Etimesgut, Türkiye, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 09:02 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türkiye'den Irak'a yardım eli - Son Dakika

Son Dakika

15:38 Carlo Ancelotti, basın toplantısında genç oyuncusu Luke Garbutt'u tanımadı 15:03 Son Dakika: Bakan Albayrak'ın eşine yapılan çirkin paylaşımlarla ilgili toplamda 11 kişi gözaltına alındı 14:55 Yazlığını ailesine tahsis eden Kıvanç Tatlıtuğ, eşi için taş ev kiraladı 14:54 Galatasaray'la anlaşan Arda Turan, 1 yıllık boş sözleşmeye imza atacak 14:32 Erol Evgin'in yıllar önce klip çekiminde kadın çorabı giymesi gündem oldu 14:31 Türkiye'nin en büyük şirketlerinin belirlendiği Fortune 500'de TÜPRAŞ zirvedeki yerini korudu 14:29 Otomotiv devi Volvo, 2 milyon 100 bin aracını geri çağırdı 14:02 Ünlü model Didem Soydan cüretkar paylaşımlarına devam ediyor! Eliyle göğüslerini kapatarak poz verdi 13:16 "Köpekten emir aldım" diyerek bakkalı öldüren zanlı müebbet hapis cezasına çarptırıldı 13:05 İş insanı çifte muhasebecilerinden şantaj! Çocuklarının fotoğrafını yetişkin sitelerinde paylaşmakla tehdit edip para istedi 11:20 Vücudundan şişe çıkan genç konuştu: Duş alırken yanlışlıkla oldu 11:14 Barış Murat Yağcı, Instagram'daki bir paylaşımına 9.9 milyon yorum alarak dünya rekoru kırdı 09:57 Eski Survivor yarışmacısı Evrim Keklik'ten elenen Nisa'ya gönderme 09:54 İkinci el araçların fiyatı artınca vatandaşlar sıfır otomobillere yöneldi 09:16 Kendisinden 42 yaş küçük kadınla aşk yaşayan İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki
Carlo Ancelotti, basın toplantısında genç oyuncusu Luke Garbutt'u tanımadı
15:38
Son Dakika: Bakan Albayrak'ın eşine yapılan çirkin paylaşımlarla ilgili toplamda 11 kişi gözaltına alındı
15:02
Selvi Kılıçdaroğlu'ndan Esra Albayrak'a destek telefonu
14:55
Yazlığını ailesine tahsis eden Kıvanç Tatlıtuğ, eşi için taş ev kiraladı
14:54
Galatasaray'la anlaşan Arda Turan, 1 yıllık boş sözleşmeye imza atacak
14:54
Binlerce yıldır gizemleri çözülemiyor! Uzun kulakları ve kolsuz gövdeleri ile görenleri korkutuyor
14:37
Erol Evgin'in yıllar önce klip çekiminde kadın çorabı giymesi gündem oldu
14:32
Türkiye'nin en büyük şirketlerinin belirlendiği Fortune 500'de TÜPRAŞ zirvedeki yerini korudu
14:31
Otomotiv devi Volvo, 2 milyon 100 bin aracını geri çağırdı
14:29
Volkswagen, Türkiye'de kuracağı fabrika dahil uluslararası tüm yatırımlarını erteledi
14:16
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2020 15:47:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye'den Irak'a yardım eli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]