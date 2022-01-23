Türkiye'den Irak'ın terörle mücadelesine destek - Son Dakika

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'ye Türkiye'nin Irak'ın terörle mücadelesine destek verdiğini aktardı.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ile başkent Bağdat'ta bir araya gelen Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney, el-Kazımi'ye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek, Türkiye'nin Irak'ın terörle mücadelesine destek verdiğini aktardı.

Irak Başbakanı el-Kazımi'nin Basın Ofisi tarafından yapılana açıklamada, görüşmede iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin çeşitli alanlarda geliştirilmesi vurgulandığı aktarıldı. Açıklamada, görüşmede terörün bölge ve Irak'ın istikrarı için oluşturduğu tehditlerin önlemesini gerektiğine dikkat çekildiği aktarıldı.

(Abdulkadir Hacıoğlu/İHA)