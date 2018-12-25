Son Dakika Haberleri: Türkiye'den Irak'taki Terör Saldırısına Kınama

Türkiye'den Irak'taki Terör Saldırısına Kınama

12 dakika önce

Türkiye, Irak'ın Musul kenti Telafer ilçesinde meydana gelen terör saldırısını kınadı.

Türkiye'den Irak'taki Terör Saldırısına Kınama, System.String[]
Türkiye, Irak'ın Musul kenti Telafer ilçesinde meydana gelen terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Musul vilayetine bağlı Telafer'de meydana gelen bombalı saldırı sonucunda hayatını kaybedenler ve yaralananlar olduğu büyük üzüntüyle öğrenilmiştir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu menfur terör saldırısını şiddetle kınıyor, Telaferli Türkmen soydaşlarımız başta olmak üzere kardeş Irak halkına başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyoruz. Türkiye, Irak'ın terörle mücadelesini ve ülkede kalıcı barış ve istikrarı sağlama yönündeki çabalarını desteklemeyi sürdürecektir."

Daha çok Türkmenlerin yaşadığı Irak'ın Musul kentine bağlı Telafer ilçe merkezinde park halindeki bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetmiş, 13 kişi yaralanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 09:27 Kaynak: AA

Telafer, Musul, Türkiye, Irak, Güncel
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