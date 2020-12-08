Türkiye'den İran'a online 'kız isteme' - Son Dakika

Türkiye'den İran'a online 'kız isteme'

08.12.2020 00:58
Türkiye'den İran'a online 'kız isteme', System.String[]

Korona virüs pandemisi nedeniyle pek çok toplantı ve etkinlik online olarak gerçekleştirilirken, İzmirli bir aile İran'da yaşayan aileyi görüntülü arayarak 'kız istedi'.Korona virüs pandemisi, 'kız isteme' merasimlerini de etkiledi.

Korona virüs pandemisi nedeniyle pek çok toplantı ve etkinlik online olarak gerçekleştirilirken, İzmirli bir aile İran'da yaşayan aileyi görüntülü arayarak 'kız istedi'.

Korona virüs pandemisi, 'kız isteme' merasimlerini de etkiledi. Pandemi tedbirleri kapsamında pek çok ülkede kısıtlamalar yaşanırken, İzmirli Yalçıntuğ ailesi de İranlı Afşar ailesini görüntülü arayarak 'kız istedi'. İzmir'in Karabağlar ilçesi Yeşilyurt semtinde yaşayan kuyumcu Kamil Yalçıntuğ (40) ve Ege Üniversitesi doktora öğrencisi İranlı Şehrazad Afşar (31), Yalçıntuğ Ailesi'nin evinde görüntülü olarak Afşar ailesini aradı. Yalçıntuğ ailesinin aile dostu Hüdai Özgün, İranlı Şehrazad Afşar'ı baba Muhammed Reza Afşar ve anne Fariba Afşar'dan Kamil Yalçıntuğ'a istedi. Müstakbel gelinin ailesi, çiftin evlenmesine razı gelirken, Kamil Yalçıntuğ'un annesi Fergün Yalçıntuğ, "Gözünüz arkada kalmasın, onu kendi kızımız gibi göreceğiz" dedi. Aile büyükleri çiftin nişan kurdelesini kesti; ardından müstakbel damat, müstakbel gelinin elinden kahvesini içti. İranlı aile, tüm yaşananları görüntülü olarak izledi.

"İlginç bir anı olacak"

Kamil Yalçıntuğ, "Korona virüsün bu kadar yoğunlaşacağını tahmin etmiyorduk. Ancak vak'a sayılarında artış olduğu için eşimiz dostumuz olmadan nişan yapıyoruz. Buruk bir mutluluk yaşıyoruz. Müstakbel eşimin ailesi İran'da olduğu için görüntülü şekilde kız isteme gerçekleştirdik. Bu da ilginç bir anı olacak" derken, Şehrazad Afşar da, "Ailemin yanımda olmasını çok isterdim ama pandemiden dolayı bu mümkün olmadı. Bir tarafımız buruk, bir tarafımız çok sevinçli. İnşallah ilerleyen zamanlarda pandemi bitince hep beraber kutlama yaparız. Aklıma uzaktan kız isteme ve nişan yapılacağı aklıma gelmezdi ama kısmet böyleymiş" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Koronavirüs, Afşar, İran, Kız, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Türkiye'den İran'a online 'kız isteme' - Son Dakika


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