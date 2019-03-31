Türkiye'den İran'a Taziye
19 dakika önce
Türkiye, İran'daki sellerde hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziye mesajı iletti.
Türkiye
, İran
'daki sellerde hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziye mesajı iletti. Dışişleri Bakanlığı
'ndan yapılan yazılı açıklamada, İran'da sel felaketinin neden olduğu can kaybından ve maddi hasardan derin üzüntü duyulduğu bildirildi.
Açıklamada, "Hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyoruz. Felaketten etkilenen bölgelere Türk Kızılayı
tarafından süratle acil yardım malzemesi sevk edilmiştir." ifadesi kullanıldı.
İran'da iki haftadan bu yana devam eden sağanak yağış nedeniyle meydana gelen sel felaketi ülkenin genelini vurmuş ve 44 kişi yaşamını yitirmişti.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:11 Kaynak: AA
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