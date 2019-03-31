Son Dakika Haberleri: Türkiye'den İran'a Taziye

Türkiye'den İran'a Taziye

19 dakika önce

Türkiye, İran'daki sellerde hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziye mesajı iletti.

Türkiye'den İran'a Taziye, System.String[]
Türkiye, İran'daki sellerde hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziye mesajı iletti.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İran'da sel felaketinin neden olduğu can kaybından ve maddi hasardan derin üzüntü duyulduğu bildirildi.

Açıklamada, "Hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyoruz. Felaketten etkilenen bölgelere Türk Kızılayı tarafından süratle acil yardım malzemesi sevk edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

İran'da iki haftadan bu yana devam eden sağanak yağış nedeniyle meydana gelen sel felaketi ülkenin genelini vurmuş ve 44 kişi yaşamını yitirmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:11 Kaynak: AA

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye, İran, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye Genelinde Oy Verme İşlemi Bitti, Sandıklar Açılmaya Başlandı Bakan Dönmez: Enerji Güvenliğiyle İlgili Ülke Genelinde Herhangi Bir Olumsuzluk Yok Oyların Sayılmaya Başlamasının Ardından Özhaseki'den İlk Değerlendirme: Keyfimiz Yerinde Oy Sayma İşlemine Başlanmasının Ardından CHP'nin Ankara Adayı Mansur Yavaş'tan İlk Açıklama
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 20:30:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkiye'den İran'a Taziye
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]