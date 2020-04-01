Türkiye'den İspanya ve İtalya'ya tıbbi malzeme yardımı (3) - Son Dakika

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Türkiye'den İspanya ve İtalya'ya tıbbi malzeme yardımı (3)
24 dakika önce
UÇAK ROMA'YA İNDİMilli Savunma Bakanlığı, sağlık malzemelerini taşıyan uçağın, İspanya'nın Madrid kentinden havalandıktan sonra İtalya'nın Roma kentine ulaştığını duyurdu.
UÇAK ROMA'YA İNDİ
Milli Savunma Bakanlığı, sağlık malzemelerini taşıyan uçağın, İspanya'nın Madrid kentinden havalandıktan sonra İtalya'nın Roma kentine ulaştığını duyurdu. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Madrid'den havalanan ve sağlık malzemelerini taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait uçağımız, İtalya'nın Roma kentine ulaştı" denildi.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 07:24 Kaynak: DHA
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