Türkiye'den İspanya ve İtalya'ya tıbbi malzeme yardımı (5) - Son Dakika

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Türkiye'den İspanya ve İtalya'ya tıbbi malzeme yardımı (5)
6 saat önce
UÇAK ANKARA'YA DÖNDÜMilli Savunma Bakanlığı, İspanya ve İtalya'ya tıbbi malzeme götüren Airbus A400M tipi uçağın, 13 saatlik yolculuğun ardından Ankara'ya döndüğünü duyurdu.
UÇAK ANKARA'YA DÖNDÜ
Milli Savunma Bakanlığı, İspanya ve İtalya'ya tıbbi malzeme götüren Airbus A400M tipi uçağın, 13 saatlik yolculuğun ardından Ankara'ya döndüğünü duyurdu. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Sabah saat 09.04'te Ankara Etimesgut'tan havalanan uçağımız, beraberindeki sağlık malzemelerinin İspanya ve İtalya'ya teslimini tamamladı. Uçağımız ve personelimiz 13 saat süren başarılı görev sonrası Ankara Etimesgut'a iniş yaptı" denildi.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 10:52 Kaynak: DHA
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