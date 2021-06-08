Türkiye'den İspanya'ya aşı belgesi ile seyahat edilebilecek - Son Dakika

Türkiye'den İspanya'ya girişlerde, son uygulanan aşı dozundan 14 gün sonra düzenlenmiş bir aşı belgesi ile izin verilecek.

Türkiye'den İspanya'ya edilecek seyahatlerde aranan şartlar belli oldu. Seyahat edecek vatandaşlarda aşı belgesi şartı aranırken, kabul edilen aşılar ise, Pfizer- Biontech, Moderna, Astra-Zeneca, Jansen/Johnson&Johnson, Sinovac ve Sinopharm olarak açıklandı.

Aşı belgesinin, İspanyolca, İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinde düzenlenmesi gerektiği veya resmi bir kurum tarafından yapılmış İspanyolca çevirisi ile sunulması gerektiğinin altı çizilirken, aşı belgesi hamilinin adı ve soyadı, aşı tarihi, alınan son doz tarihi, uygulanan aşı türü, uygulanan doz sayısı/ gerekli tüm dozlar, belgeyi düzenleyen ülke ve aşı belgesini düzenleyen kurum bilgilerinin de belgede yer alması gerekiyor.

Aşılanmış yetişkinler eşliğinde seyahat eden 6 yaşından küçük çocuklar herhangi bir özel gereklilik olmaksızın İspanya'ya girebilecekler. Aşılanmış yetişkinler eşliğinde 6 ila 16 yaş arasındaki çocukların, kendi aşı belgelerini veya negatif tanı testi begesini veya iyileşme belgesini ibraz etmesi gerekiyor.

İspanya Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada aşı belgesinin olmadığı durumlarda ise şu istisnai durumlarda seyahat izni verileceği açıklandı:

" Avrupa Birliği, Schengen üye ülkeleri, Andorra, Monaco, Vatikan veya San Marino'da oturum izni olanlar ve o ülkeye gittiklerini belgeleyenler. Üye Devlet veya Schengen ülkesi tarafından verilmiş uzun dönem oturum vizesi olanlar ve o ülkeye gidenler. Çalışmak için giden veya çalışmaları tamamlandıktan sonra dönen sağlık araştırmacıları dahil olmak üzere, sağlık çalışanları ve yaşlı bakım profesyonelleri. Taşımacılık personeli, denizciler ve havayolu taşımacılığı faaliyetlerini sürdüren havayolları personeli. Görevleri kapsamında Diplomatik, konsolosluk, uluslararası örgüt, askeri, sivil koruma ve insani örgüt personeli. Üye Devlet veya Schengen ülkesinde öğrenim gören ve uzun dönem kalış vizesi veya izni olan ve öğrenim alacakları ülkeye giden ve ülkeye girişleri akademik takvim dahilinde veya önceki 15 gün içerisinde olan öğrenciler. Varış ülkeleri İspanya olması ve kalış süreleri 90 güne kadar olması halinde, öğrenimlerini, ilgili idari birimde kayıtlı, İspanya'da onaylı bir merkezde alacaklarını ve bu tam zamanlı ve devam zorunluluğu olan program akabinde bir diploma veya sertifika alacaklarını belgelendirmelidirler. İspanya'da gerçekleştirilen üst düzey spor etkinliklerine katılanlar da dahil olmak üzere, çalışması şart olan ve ertelenemeyen veya uzaktan yürütülemeyen yüksek vasıflı işçiler. Bu koşullar belgelendirmelidir. Usulüne uygun olarak belgelendirilmiş zorunlu ailevi nedenlerle seyahat eden kişiler. Mücbir sebep veya ihtiyaç nedenlerini belgeleyen veya insani nedenlerle girişine izin verilen kişiler. Doğrudan o ülkeden gelmeleri veya listede bulunan diğer ülkelerden transit etmeleri veya listede bulunmayan ülkelerin havalimanlarında yalnızca uluslararası transit yapmaları halinde, ekli listede yer alan üçüncü ülkelerde ikamet edenler. Çin, Hong Kong Özel İdari Bölgesi (ÖİB) ve Makao ÖİB'de ikamet edenler için mütekabiliyetin doğrulanması gerekmektedir."

Ayrıca, İspanya'ya hava veya deniz yoluyla gelen, transit yolcular ve 6 yaşından küçük olanlar da dahil olmak üzere tüm yolcular, seyahatlerine başlamadan önce www.spth.gob.es web sayfasından veya Spain Travel Health app üzerinde bir sağlık kontrol formu doldurması gerekiyor. Form doldurulunca, sistem otomatik olarak kişiselleştirilmiş bir QR kodu oluştururken, bu QR kodunu, yolcunun biniş yapmadan önce taşıma şirketine ve ayrıca İspanya'ya giriş noktasındaki sağlık kontrollerine sunması gerekiyor.

(Mevlüt İşli/İHA)