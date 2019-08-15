Son Dakika Haberleri: Türkiye'den İsrail'e tepki
Son Dakika Güncel Haber

Türkiye'den İsrail'e tepki

17 dakika önce

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Mescid-i Aksa'daki statükoyu değiştirme girişimlerine tepki gösterilerek, "İsrail Kamu Güvenliği Bakanı'nın Mescid-i Aksa'daki statükonun değiştirilmesine ilişkin ifadelerini bütünüyle reddediyoruz" denildi.

Türkiye'den İsrail'e tepki, System.String[]

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Mescid-i Aksa'daki statükoyu değiştirme girişimlerine tepki gösterilerek, "İsrail Kamu Güvenliği Bakanı'nın Mescid-i Aksa'daki statükonun değiştirilmesine ilişkin ifadelerini bütünüyle reddediyoruz" denildi.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail Kamu Güvenliği Bakanı'nın Mescid-i Aksa'daki statükonun değiştirilmesine ilişkin ifadelerine tepki gösterildi. Açıklamada, "İsrail Kamu Güvenliği Bakanı'nın Mescid-i Aksa'daki statükonun değiştirilmesine ilişkin ifadelerini bütünüyle reddediyoruz. Bu çarpık bir zihniyetin göstergesidir" vurgusu yapıldı.
Öte yandan açıklamada, Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsüne halel getirmeye yönelik her türlü ima ve teşebbüsün bölgede gerginliği daha da artıracağına işaret edilerek, şunlar kaydedildi:
"Nitekim son olarak, Kurban Bayramı'nda, bazı aşırıcı Yahudi grupların Mescid-i Aksa'ya yönelik provokatif baskınlarını engellemek isteyen Filistinlilere İsrail polisinin Harem-i Şerif içinde müdahale etmesi sebebiyle birçok Filistinli yaralanmıştır. İsrail makamlarının işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasa dışı uygulamalarına son vermeye ve bölgede gerginliği artıracak sorumsuzca hareket ve beyanatlardan kaçınmaya sevk edilmesi lazımdır."


Haber:  ANKARA,


İsrail, Aksa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 09:01 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TFF Başkanı Nihat Özdemir: 2028'i istediğimizi UEFA'ya ilettik
Türk-İş Başkanı Atalay'dan "İşçileri sattı" eleştirilerine yanıt: Esas alçak onlar Milli Eğitim Bakanlığı'ndan devlet okullarında özel sınıf iddialarına soruşturma Teröristlere darbe üstüne darbe

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.8.2019 21:19:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkiye'den İsrail'e tepki
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]