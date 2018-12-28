Türkiye'den İsrail'in Batı Şeria'da Yeni Konut Yapılması Kararına Tepki
1 saat önce
İsrail tarafından, Batı Şeria'da 2 bin 200 yeni konut inşa edilmesi kararına Dışişleri Bakanlığı'ndan kınama ve tepki geldi.
İSTANBUL DHA
- İsrail
tarafından, Batı Şeria
'da 2 bin 200 yeni konut inşa edilmesi kararına Dışişleri Bakanlığı
'ndan kınama ve tepki geldi.
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Batı Şeria'da yeni konut inşa etmesinin uluslararası hukuka aykırı olduğu belirtilerek, Birleşmiş Milletler
kararları ve Dördüncü Cenevre
Sözleşmesi hatırlatıldı. Açıklamada, "İsrail'in bu yasadışı kararını reddediyoruz" denildi.
Bakanlık açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
"İsrail'in işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da yaklaşık 2200 yeni konut inşa edilmesine onay vermesini şiddetle kınıyoruz. İlgili Birleşmiş Milletler kararları ile Dördüncü Cenevre Sözleşmesi başta olmak üzere uluslararası hukuku pervasızca çiğnemeye devam eden İsrail'in bu yasadışı kararını reddediyoruz."
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 12:39 Kaynak: DHA
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