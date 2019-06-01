Son Dakika Haberleri: Türkiye'den İsrail'in yasa dışı yerleşim yerlerine tepki
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Türkiye'den İsrail'in yasa dışı yerleşim yerlerine tepki

1 saat önce

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Filistin Devleti'nin başkenti olarak tanıdığı Doğu Kudüs'te, İsrail'in son olarak 800'den fazla ilave konut inşasına izin vermekle Filistin halkının haklarını gasbetmeyi sürdürdüğünü bildirdi.

Türkiye'den İsrail'in yasa dışı yerleşim yerlerine tepki, System.String[]
Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Filistin Devleti'nin başkenti olarak tanıdığı Doğu Kudüs'te, İsrail'in son olarak 800'den fazla ilave konut inşasına izin vermekle Filistin halkının haklarını gasbetmeyi sürdürdüğünü bildirdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in işgal altında tuttuğu Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşim faaliyetlerini mübarek ramazan ayında da sürdürmesinin insanlık dışı yüzünün yeni bir tezahürü olduğu belirtildi.
Açıklamada, "İsrail son olarak Filistin Devleti'nin başkenti olarak tanıdığımız Doğu Kudüs'te 800'den fazla ilave konut inşasına izin vermekle Filistin halkının haklarını gasbetmeyi sürdürmüştür." ifadesi kullanıldı.
Temel insan haklarını ve uluslararası hukuku hiçe sayan İsrail'in, Kudüs'ün statüsünü aşındırmayı ve iki devletli çözüm vizyonunu tahrip etmeyi hedefleyen kararlarına dur deme vaktinin artık geldiği vurgulanan açıklamada, "Filistin'de tarihin yeniden yazılmasını, adaletin ekonomik çıkarlara değişilmesini, haysiyet ve meşruiyetin gözardı edilmesini asla kabul etmeyeceğiz." değerlendirmesine yer verildi.
Açıklamada, Türkiye'nin Filistinli kardeşlerine ve Filistin'in haklı davasına desteğini daima sürdüreceğinin altı çizildi.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 04:26 Kaynak: AA
Filistin, Türkiye, İsrail, Güncel
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