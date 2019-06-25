Son Dakika Haberleri: - Türkiye'den İthalatı Yasaklanan Yumurtanın Irak'ta Fiyatı Arttı
Son Dakika Güncel Haber

- Türkiye'den İthalatı Yasaklanan Yumurtanın Irak'ta Fiyatı Arttı

1 saat önce

- Türkiye'den ithalatı yasaklanan yumurtanın Irak'ta fiyatı arttıERBİL - Irak hükümetinin başta Türkiye olmak üzere komşu ülkelerden yumurta ithalatını yasaklaması, iki hafta içerisinde yumurta fiyatlarının 2 kat artmasına neden oldu.

- Türkiye'den ithalatı yasaklanan yumurtanın Irak'ta fiyatı arttı
ERBİL - Irak hükümetinin başta Türkiye olmak üzere komşu ülkelerden yumurta ithalatını yasaklaması, iki hafta içerisinde yumurta fiyatlarının 2 kat artmasına neden oldu.
Her yerde olduğu gibi Irak'ta da kahvaltı sofrasının vazgeçilmezi olan yumurta, son günlerde fiyatıyla konuşuluyor. Irak Tarım Bakanlığının, "Yeterli yerli ürün" olduğu gerekçesiyle yurt dışından ithalini yasakladığı yaklaşık 20 çeşit gıda ürününe yumurtayı da eklemesi yumurta fiyatlarının yükselmesine neden oldu. Yasaktan önce 2 bin 500 Irak dinarına satılan (2 dolar) yumurtanın fiyatı bugün yaklaşık 5 bin dinara (4 dolar) yükselince özellikle yoksul aileler yumurtadan mahrum kalmaya başladı.
Terör örgütü DEAŞ ile süren 4 yıllık savaş ve yerel yönetimlerin Bağdat ile 5 yıldır yaşadığı anlaşmazlıkların neden olduğu ekonomik sıkıntıların etkilediği vatandaşlar için bir koli yumurta almak zorlaşmaya başladı.
İthalat yasağıyla birlikte meydana gelen fiyat artışından yakınan bir vatandaş, "Sadece yerli ürün olduğu için artık müşteri de azaldı. Çünkü buradaki insanlar ağırlıklı olarak Türk yumurtalarına alıştı. Yerli ürün hem kaliteli değil hem de pahalı bu yüzden satışlar azaldı" dedi.
Yumurta fiyatındaki artışı önlemeye çalışan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ise Irak'ın diğer illerine yumurta satılmasını yasakladı.
Geçtiğimiz günlerde Irak Tarım Bakanı Salih Hüsni ile bir araya gelen Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız yasağın kaldırılmasını istedi ancak Irak tarafı yerli ürün ihtiyacı karşıladığı için teklifi reddetti.
- Türkiye'den İthalatı Yasaklanan Yumurtanın Irak'ta Fiyatı Arttı
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 04:48 Kaynak: İHA
Türkiye, Irak, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kemal Kılıçdaroğlu: Yeni bir seçim isterlerse itiraz etmeyeceğim Meral Akşener, Bakan Hulusi Akar'a görüşmede ne sorduğunu açıkladı Yumurta üreticilerine 90 gün vadeli mısır satışı yapılacak Bülent Arınç'tan 23 Haziran yorumu: Demokraside seçimle gelinir, seçimle gidilir

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.6.2019 18:29:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: - Türkiye'den İthalatı Yasaklanan Yumurtanın Irak'ta Fiyatı Arttı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]