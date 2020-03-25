Türkiye'den Kabil'deki Sih tapınağına terör saldırısına kınama - Son Dakika

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Türkiye'den Kabil'deki Sih tapınağına terör saldırısına kınama
6 saat önce
Türkiye, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Sih tapınağına düzenlenen terör saldırısını kınadı.
Türkiye, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Sih tapınağına düzenlenen terör saldırısını kınadı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kabil'deki Sih tapınağına bu sabah düzenlenen terör saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğinin büyük bir üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi.
Açıklamada, "Afganistan'ın çok kültürlü yapısını hedef alan bu menfur terör saldırısını kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, dost ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 05:02 Kaynak: AA
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