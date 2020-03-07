Türkiye'den kaçak geçişlere karşı Yunan çiftçiler polise 'destek vermek' istiyor

Türkiye'nin Avrupa'ya geçişleri durdurmayacağını açıklamasının ardından Yunanistan tarafında da endişeler yükseldi. Yunan polisi ve sınır güvenliği önlemlerini artırırken çiftçiler de "destek olmak" için geceleri sınıra gidiyor.



Ülkenin kuzeyinde çiftçilik yapan Giannis Toutouras, geceleri 250 kilometre yol katederek sınıra gittiğini açıklıyor. Toutouras, "Buradayız çünkü ülkemiz komşu ülkenin saldırısı altında. Buradayız çünkü Yunanız ve Avrupa vatandaşıyız" diyor.