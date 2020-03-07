Türkiye'den kaçak geçişlere karşı Yunan çiftçiler polise 'destek vermek' istiyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya Türkiye'den kaçak geçişlere karşı Yunan çiftçiler polise 'destek vermek' istiyor - Son Dakika Dünya

Türkiye'den kaçak geçişlere karşı Yunan çiftçiler polise 'destek vermek' istiyor

7 saat önce

Türkiye'nin Avrupa'ya geçişleri durdurmayacağını açıklamasının ardından Yunanistan tarafında da endişeler yükseldi. Yunan polisi ve sınır güvenliği önlemlerini artırırken çiftçiler de "destek olmak" için geceleri sınıra gidiyor

Türkiye'den kaçak geçişlere karşı Yunan çiftçiler polise 'destek vermek' istiyor, System.String[]

Türkiye'nin Avrupa'ya geçişleri durdurmayacağını açıklamasının ardından Yunanistan tarafında da endişeler yükseldi. Yunan polisi ve sınır güvenliği önlemlerini artırırken çiftçiler de "destek olmak" için geceleri sınıra gidiyor.


Ülkenin kuzeyinde çiftçilik yapan Giannis Toutouras, geceleri 250 kilometre yol katederek sınıra gittiğini açıklıyor. Toutouras, "Buradayız çünkü ülkemiz komşu ülkenin saldırısı altında. Buradayız çünkü Yunanız ve Avrupa vatandaşıyız" diyor.

Euronews.com'da Görüntüle

Yunanistan, Türkiye, Avrupa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 03:29 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yunanistan, sınırı geçen sığınmacıları yaralayıp geri dönmeye zorluyor
İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü koronavirüse mi yakalandı? Basın toplantısındaki hal ve hareketleri dikkat çekti Yunan askerlerinin batırmaya çalıştığı botta bulunan küçük mülteci kız korku dolu anları anlattı İsrail Savunma Bakanı Bennett'in Twitter hesabı hacklendi! Hesaptan İstiklal Marşı paylaşıldı

Son Dakika Haberleri
21:25 Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi'nin maymununa Tarım ve Orman Bakanlığı görevlilerince el konuldu
19:44 Hercai'nin son bölümünde şaşırtan gelişmeler
16:54 Rock'ın ışığıyla ezber bozuyorlar
16:54 İlk yerli süper kahraman animasyonu 3 Nisan'da gösterime girecek
15:59 'Muhterem Nur öldü' haberlerine açıklama geldi: Gözlerini açtı, parmaklarını hareket ettiriyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2020 22:32:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye'den kaçak geçişlere karşı Yunan çiftçiler polise 'destek vermek' istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]