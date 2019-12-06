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Türkiye'den kaçırılan eserler Danimarka'da: David koleksiyonundaki 'gizli' İslam hazinesi
6 saat önce
Danimarka'nın başkenti Kopenhag'taki David Koleksiyonu, Avrupa'daki önemli İslam eserlerine ev sahipliği yapıyor.
Danimarka'nın başkenti Kopenhag'taki David Koleksiyonu, Avrupa'daki önemli İslam eserlerine ev sahipliği yapıyor. İslamın doğuşundan 19. yüzyıla zengin sanat koleksiyonunu barındıran müzede, Türkiye'den kaçırılan ve Ankara'nın resmen iadesini istediği eserler dikkat çekiyor.View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 04:36
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