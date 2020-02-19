Türkiye'den kaçırılan iki eser, Anadolu Medeniyetler Müzesinde - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye'den kaçırılan iki eser, Anadolu Medeniyetler Müzesinde - Son Dakika

Türkiye'den kaçırılan iki eser, Anadolu Medeniyetler Müzesinde

7 saat önce

TÜRKİYE'den kaçırılan ve İngiltere'de bulunarak ülkeye getirilen Isparta kökenli Sidamara tipi lahit ile tarihi M.Ö. 3 bin yılına uzanan Anadolu kökenli 'boğa arabası' Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde sergilenmeye başlandı.

Türkiye'den kaçırılan iki eser, Anadolu Medeniyetler Müzesinde, System.String[]

TÜRKİYE'den kaçırılan ve İngiltere'de bulunarak ülkeye getirilen Isparta kökenli Sidamara tipi lahit ile tarihi M.Ö. 3 bin yılına uzanan Anadolu kökenli 'boğa arabası' Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde sergilenmeye başlandı.

Kültür ve Turizm  Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kaçakçılık Şube Müdürlüğü uzmanları tarafından İngiltere'de müzayede kataloglarında satışa sunulduğu tespit edilen Sidamara tipi lahit ile tarihi M.Ö. 3 bin yılına uzanan Anadolu kökenli 'boğa arabası' Türkiye'ye iade edildi. İki eserin tanıtım lansmanı Anadolu Medeniyetler Müzesi'nde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla yapıldı.

'2019'DA 106 KÜLTÜR VARLIĞIMIZIN İADESİNİ SAĞLADIK'

Bakan Ersoy, Türkiye'nin, dünyanın en zengin arkeolojik eserlerine sahip olan ülkelerden  olduğunu kaydetti. Ersoy, onlarca devlet ve kültür yapısının evirildiği, tarihi şekillendiren sayısız dönüm noktasının gerçekleştiği toprakların üzerinde yaşadıklarına dikkat çekerek, zengin bir kültür ve medeniyet mirasına sahip çıkmanın herkesin ortak sorumluluğunda olduğunu bildirdi. Bakan Ersoy, kültür varlıklarının korunması için azami hassasiyet gösterdiklerini ifade ederek şöyle konuştu:

"Çeşitli yollarla yurt dışına çıkarılan eserlerin gerek diyalog kurarak gönüllülük esasıyla, gerekse hukuki yollarla ait oldukları topraklara geri getirmek için bol mesai harcıyoruz. Sadece 2019 yılında 106 kültür varlığımızın iadesini sağladık. Bugün yine yürüttüğümüz çalışmaların başarılı bir sonucu olarak iki kültür varlığımızın daha ülkemize geri dönüşünün mutluluğunu yaşıyoruz. 2004-2020 yılları arasında 4 bin 439 kültür varlığının ülkemize gelmesini sağladık. 2002 yılına kadar bir tane tarihi eseri yurt dışından ülkemize getirmiştik. Daha sonra Kaçakçılık Dairesi oluşturuldu. Bu iki eser İngiltere'de bulundu. Kültür varlıklarının taşınması meşakkatli bir süreç. Türk Hava Yolları, her iki eseri de ücretsiz getirdi. Ayrıca şu anda Türkiye'nin en önemli müzelerinden birindeyiz. ve 1 Mart itibariyle 70 lira olan müzekart fiyatını 60 liraya sabitliyoruz."

'ÇALIŞMANIN SONUCUNU 20 YIL SONRA ALDIK'

Boğa arabasının bulunmasına yaptığı araştırmayla katkı sunan Ankara Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu, 1998-2001 yılları arasında yaptığı araştırmanın müzayede katoloğunda yer alması sonucu bakanlık uzmanlarının harekete geçtiğini söyledi. İngiltere'ye kaçırıldığı tespit edilen boğa arabasının tekrar ülkeye kazandırılmasının arkeoloji camiası adına sevindirici bir durum olduğunu kaydeden Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu "1999 yılında yaptığımız bir çalışmanın, 20 yıl sonra en azından bu eserleri ülkemize kazandırmak adına işe yaradığını görmekten mutlu olduk" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Bakan Ersoy konuşma

-Prof. Kulakoğlu konuşma

-Müzeye konulan eserler

Haber-Kamera: Nursima ÖZONUR-Muhammet BAYRAM/ANKARA,


Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi, İngiltere, Isparta, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 02:55 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD, İngiltere ve Almanya'dan Esed'e İdlib çağrısı: Türkiye'nin gözlem noktalarına saldırmayın
Türkiye'den İdlib açıklaması: Tehdit teşkil eden tüm hedefler vurulacak NATO toplantısında kriz! Yunanistan heyeti, Türkiye talebi reddedilince toplantıyı terk etti Son dakika: Yeniden gözaltına alınan Osman Kavala tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

Son Dakika Haberleri
22:17 Ünlü oyuncu Damla Ersubaşı, sosyal medyada kendisine laf atan takipçisine yanıt verdi
22:02 Mahkeme, ünlü oyuncu Berk Oktay'ın boşandığı eşi Merve Şarapçıoğlu'nun tazminat ve nafaka talebini reddetti
21:13 Oğulcan Engin ve ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu'nun aşkı film galasında belgelendi
20:46 Ünlü şarkıcı Hadise, sosyal medyadaki paylaşımıyla Kim Kardashian'a benzetildi
18:17 Aleyna Tilki ve Aynur Aydın arasındaki polemiğe genç popçunun babası da dahil oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2020 22:25:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye'den kaçırılan iki eser, Anadolu Medeniyetler Müzesinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]