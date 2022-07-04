Türkiye'den Karadağ'daki arşiv ve müze envanterinin dijitalleştirilmesine destek

Vlaovic de Karadağ'ın Türkiye'de Cumhuriyet'in 100. yılı etkinliklerine destek vermeye hazır olduğunu dile getirerek, görüşmede karşılıklı öğrenci ziyaretlerinin de ele alındığını aktardı.

Görüşmenin ardından açıklama yapan Ozan, Karadağ'daki arşiv ve müze envanterinin dijitalleştirilmesine destek vereceklerini ifade ederek, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü kapsamında Türkiye'de çok sayıda etkinliğin düzenleneceğini belirtti.

Kaynak: AA

Songül Ozan, Cumhuriyet, Karadağ, Türkiye, Güncel, Son Dakika

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