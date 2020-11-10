Son dakika... Dışişleri: Kuzey Makedonya'nın KEİ'ye katılımı örgütün kabiliyetlerini artıracak - Son Dakika

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca "2020 yılında NATO'ya üye olan ve AB'yle katılım müzakerelerine başlaması kararı alınan Kuzey Makedonya'nın Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü'ne (KEİ) katılımı, örgütün bölgesel işbirliği alanlarındaki imkan ve kabiliyetlerini arttıracaktır" açıklaması yapıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nin, KEİ üyeliğine yönelik iç hukuk sürecini tamamladığını KEİ Daimi Uluslararası Sekretaryası'na bildirdiği belirtildi. Böylelikle Kuzey Makedonya'nın, 9 Kasım itibarıyla 13'üncü üyesi olarak KEİ'ye resmen katıldığı kaydedilerek, "Bundan büyük memnuniyet duyuyor ve Kuzey Makedonya'yı kutluyoruz. 2020 yılında NATO'ya üye olan ve AB'yle katılım müzakerelerine başlaması kararı alınan Kuzey Makedonya'nın KEİ'ye katılımı, örgütün bölgesel iş birliği alanlarındaki imkan ve kabiliyetlerini artıracaktır. Balkanlar'ın istikrar ve barışı için önemli aktörlerden biri olan Kuzey Makedonya ile her alanda mevcut köklü ilişkilerimizin, KEİ çatısı altındaki bölgesel iş birliğiyle yeni bir boyut kazanacağına dair inancımız tamdır. KEİ Daimi Uluslararası Sekretaryasına ev sahipliği yapan Türkiye, bu çerçevede Kuzey Makedonya'nın örgütün yönetim organlarına süratle ve etkin şekilde katılımı için her türlü desteği sağlayacaktır" denildi.