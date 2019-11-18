Türkiye'den Kazakistan'a 10 bin Türkçe kitap bağışı

NUR Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (İLESAM), "Türk dünyası kütüphanelerine kitap bağışı ve kitap en sağlam köprüdür" projesi kapsamında Kazakistan'a 10 bin Türkçe kitap bağışladı.

İLESAM'ın Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansının (TİKA) katkılarıyla gerçekleştirdiği projesi çerçevesinde Kazakistan Milli Kütüphanesi'nde düzenlenen kitap teslim törenine, İLESAM Genel Başkanı Mehmet Nuri Parmaksız, TİKA Nur Sultan Koordinatörü Evren Rutbil'in yanı sıra Kazak yazarlar da katıldı.

Parmaksız, Kazakistan'a 10 bin kitap getirdiklerini belirterek, bunun içinde roman, şiir, sosyoloji, hukuk, ansiklopedi, antoloji, kültür sanat eserleri, tarih, sanat, bilim, teknik ve diğer kitapların bulunduğunu söyledi.

Başta Kazakistan Milli Kütüphanesi olmak üzere Nur Sultan kütüphanelerine 5 bin, Almatı kenti kütüphanelerine ve Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesine 5 bin kitabın dağıtılacağını ifade eden Parmaksız, "Kitap, ülkeler arasında dil, kültür ve edebiyat anlamında en sağlam köprüdür." dedi.

Parmaksız, Kazakistan'ın Latin alfabesine geçiş sürecinde bu Türkçe kitapların önemine işaret ederek, "Çünkü Latin alfabesindeki dil birlikteliğimiz daha da ilerleyecek. Kazakça ile Türkçe yüzde 40 birbirine benziyorsa, bazı harfleri ortadan kaldırırsak bu yüzde 50'lilere ulaşacaktır." diye konuştu.

"Türk dünyası kütüphanelerine kitap bağışı ve kitap en sağlam köprüdür" projesi çerçevesinde geçen yıl Azerbaycan'a 15 bin Türkçe kitap hediye ettiklerini anımsatan Parmaksız, bu hafta Kırgızistan'a da 10 bin Türkçe kitap dağıtacakları bilgisini paylaştı.

Parmaksız, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Azerbaycan'dan da Türkiye'ye kitap gelecek olursa memnuniyetle kabul edeceklerini belirterek, "Kütüphanelerimize onları koyarız. İstiyoruz ki edebiyatçı, şair ve yazarlarımız birbirlerini tanısın." dedi.

TİKA Nur Sultan Koordinatörü Rutbil, kitapların Türkiye'den Kazakistan'a ulaştırılmasında destek sağladıklarını ifade ederek, böyle kapsamlı bir projeyi desteklemekten memnuniyet duyduklarını söyledi.

Kazakistan'da özellikle Türkoloji fakültesi öğrencilerinden Türkçe kitaplara büyük talebin olduğuna dikkati çeken Rutbil, "Sadece öğrenciler değil, Türkçe ve Türk kültürünü öğrenmek isteyen herkes kütüphanelerden Türkçe kitaplardan faydalanabiliyor." ifadesini kullandı.

Rutbil, Türkçe'nin yaygınlaştırılmasının yanı sıra Kazakça'nın da öğrenilmesine yönelik projeler gerçekleştirdiklerini kaydetti.