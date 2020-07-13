Türkiye'den Kazakistan'a tıbbi malzeme yardımı - Son Dakika

Türkiye'den Kazakistan'a tıbbi malzeme yardımı

Türkiye, Kazakistan'a tıbbi yardım malzemeleri gönderdi.

Türkiye, Kazakistan'a tıbbi yardım malzemeleri gönderdi. Tıbbi yardım malzemelerinin teslimi için Ankara Esenboğa Havalimanı'nda tören düzenlendi.

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Türkiye, korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında Kazakistan'a tıbbi yardım malzemeleri gönderdi. Tıbbi yardım malzemelerinin teslimi için Ankara Esenboğa Havalimanı'nda tören düzenlendi. Törene, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ve Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly katıldı.

Törende konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, "Bugün bu tören vesilesiyle gönderdiğimiz tıbbi yardımların Kazakistan'ın Covid-19 ile mücadelesinde Kazakistan halkına güç vermesini, şifa vermesini temenni ediyoruz" dedi.

Kıran, "Kazakistan son günlerde özellikle vakalarda yaşanan artışla birlikte bu mücadelede gerçekten önemli bir başarı gösterme konusunda büyük, önemli adımlar atıyor. Bu adımlara Türkiye Cumhuriyeti olarak omuz vermekten dolayı mutluyuz, gururluyuz" ifadelerini kullandı. Kıran, desteğin bundan sonra da süreceğini kaydetti.

"KAPIMIZI ÇALAN 152 ÜLKENİN 140'INA TIBBİ YARDIMDA BULUNAN BİR ÜLKE OLDUĞUMUZUN DA ÖZELLİKLE ALTINI ÇİZMEK İSTİYORUZ"

Kıran, açıklamalarına şöyle devam etti: "Covid-19 ile mücadelede alınan tedbirler elbette yereldir. Yerel anlamda her ülke kendine özgü tedbirleri almaktadır ama bu mücadelede başarı gösterilmesinin yolu, küresel işbirliği ve dayanışmadır. Türkiye Cumhuriyeti olarak bu küresel işbirliği ve dayanışma mesajını, söylemlerini eylemlerimizle destekleyen sorumlu bir ülke olmaktan gurur duyuyoruz. Bugün kapımızı çalan 152 ülkenin 140'ına tıbbi yardımda bulunan bir ülke olduğumuzun da özellikle altını çizmek istiyoruz."

Bu yardım paketinin en kapsamlı yardım paketi olduğunu ifade eden Kıran, ihtiyaç duyduğu müddetçe Kazakistan'ın ve Kazakistan halkının yanında olmaya devam edeceklerini söyledi. Kıran, "Bugün Kazakistan'da ulusal yas olması dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği de dahil olmak üzere orada bayrağımızı yarıya indirmek suretiyle Kazakistan halkının acısını da paylaşıyor, bu vesileyle Covid-19 ile mücadelede ülkemizde, Kazakistan'da ve dünyanın dört bir tarafında maalesef hayatını kaybedenlere bir kez daha rahmet diliyoruz. Bu mücadelede enfekte olan hastalara acil şifalar diliyoruz" dedi.

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly ise "Bugün kardeş Türkiye Cumhuriyetinin, Türk halkının, ne kadar kıymetli, ne kadar yardımsever olduğunun bir örneğini yaşıyoruz. Bu bağlamda kardeşlik bağları üzerinde inşa edilen Kazakistan-Türkiye ilişkilerinin küresel salgın döneminde insani yardım boyutunun ön plana çıktığını söyleyebiliriz. Pandeminin Kazakistan'da yayılmaya başladığı Mart ayından itibaren Türkiye tarafından Kazakistan'a insani yardım devam etmektedir" diye konuştu.

Türk makamlarına teşekkür eden Saparbekuly, "Bu yardımlar, Kazakistan ile Türkiye arasındaki kardeşliği yansıtmaktadır" ifadelerini kullandı.

Söz konusu tören ile Kazakistan'a 30 adet ventilatör cihazı, 50 bin adet N95 maske, 100 bin adet cerrahi maske, 35 bin adet tulum, 2 bin adet siperlik, 2 adet PCR cihazı, 30 bin adet SARS-CoV-2 (2019-nCov) RT-qPCR Tespit Kiti, 30 bin adet Viral Nükleik Asit İzolasyon Kiti ve 10 bin kutu Hidroksiklorokin tablet gönderildi.

Öte yandan, gönderilen paketlerin üzerinde Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var... Karanlığın ardında nice güneşler var..." sözleri ve "Türkiye'den Kazakistan halkına sevgilerle" ifadeleri yer aldı.

(İHA)

Kazakistan, Türkiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 18:47 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türkiye'den Kazakistan'a tıbbi malzeme yardımı - Son Dakika
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