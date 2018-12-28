Son Dakika Haberleri: Türkiye'den Kdc'ye Seyahat Uyarısı

Türkiye'den Kdc'ye Seyahat Uyarısı

1 saat önce

Dışişleri Bakanlığı, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) pazar günü yapılması öngörülen seçimler öncesinde ve sonrasında, burada yaşayan veya bu ülkeye seyahat edecek Türk vatandaşlarının şahsi güvenlikleri bakımından tedbirli davranmaları uyasında bulundu.

Türkiye'den Kdc'ye Seyahat Uyarısı, System.String[]
Dışişleri Bakanlığı, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) pazar günü yapılması öngörülen seçimler öncesinde ve sonrasında, burada yaşayan veya bu ülkeye seyahat edecek Türk vatandaşlarının şahsi güvenlikleri bakımından tedbirli davranmaları uyasında bulundu.

Bakanlığının internet sitesinde yer alan duyuruda, KDC'de 30 Aralık pazar günü yapılması öngörülen seçimler öncesi bu ülkeye yönelik seyahat uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, "KDC'de gerçekleştirilmesi öngörülen seçimler öncesinde ve sonrasında, halen burada yaşayan ve/veya bu ülkeye seyahat eden vatandaşlarımızın şahsi güvenlikleri bakımından tedbirli davranmaları; ülkede bulundukları süre zarfında olabilecek toplantı, protesto ve gösteri alanlarından uzak durmaları önem taşımaktadır." ifadesi kullanıldı.

Bu çerçevede, KDC'de yaşayan Türk vatandaşlarının seçim süreci sona erinceye kadar ülke dışına çıkmayı değerlendirmeleri önerisinde bulunulan duyuruda, diğer taraftan, bu ülkeye seyahat etmeyi planlayan vatandaşların seçim süreci tamamlanıncaya dek ziyaretlerini ertelemeleri tavsiye edildi.

Duyuruda, KDC'de bulunan Türk vatandaşlarının, Kinşasa Büyükelçiliğine "+ 243 81 700 75 00", Türkiye'den 24 saat hizmet veren Konsolosluk Çağrı Merkezi'ne ise "+ 90 312 292 29 29" telefon numarasından ulaşılabileceği bildirildi.

KDC'de halk, 2 yıldır ertelenen cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler için pazar günü sandık başına gitmeye hazırlanıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 11:22 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yılın 11 Ayında Türkiye'ye 43 Milyona Yakın Turist Geldi "Abur Cubur" Reklam Yasağını Değerlendiren Bakan Pekcan: Anneler Bu Karardan Memnun Olacak

Sohbet, Arkadaşlık ve Eş Bulma Hatlarının Reklamları Yasaklandı Türk Tekstil Sektöründe İlk İhracat Yapan Firmaydı! Asırlık Giyim Devi Karaca Konkordato Talep Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2018 13:13:57. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkiye'den Kdc'ye Seyahat Uyarısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]