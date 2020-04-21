Türkiye'den KEİ üyesi ülkelere koronavirüs mektubu - Son Dakika
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Türkiye'den KEİ üyesi ülkelere koronavirüs mektubu

7 saat önce

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, koronavirüs nedeniyle Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) üyesi Arnavutluk, Ermenistan, Azerbaycan, Bulgaristan, Gürcistan, Yunanistan, Moldova, Romanya,...

Türkiye'den KEİ üyesi ülkelere koronavirüs mektubu, System.String[]

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, koronavirüs nedeniyle Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) üyesi Arnavutluk, Ermenistan, Azerbaycan, Bulgaristan, Gürcistan, Yunanistan, Moldova, Romanya, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Sırbistan'ın delegasyon başkanlarına dayanışma mektubu gönderdi.

Öztürk mektubunda, tüm insanlığın daha önce hiç karşılaşmadığı görünmez bir düşmana karşı mücadele edildiğini vurguladı. Bu zor süreçte ülkelerinde fedakar bir şekilde görev yapan sağlık çalışanlarına gönülden şükranlarını sunan Öztürk, "Salgın sürecini atlattığımızda tarih sayfalarında bu dönemin kahramanları olarak yer alacaklardır." ifadesini kullandı.

Koronavirüs salgınının toplumlar, ekonomiler ve siyasi sistemler üzerindeki tam ve uzun vadeli etkisinin önümüzdeki dönemde hissedileceğini belirten Öztürk, şunları kaydetti:

"Bu küresel krizin son yıllarda en büyük sorunlarımızdan biri olacağını biliyoruz. KEİPA olarak, Covid-19 pandemisinin neden olduğu muazzam sorunlara güçlü ve etkili bir cevap vermek zorundayız. Alınan önlemler gereği sınırlarımız kapatılmış olsa da sorunların üstesinden gelebilmek için daha fazla bölgesel ve küresel dayanışma ve iş birliğine ihtiyacımız olduğu çok açıktır. Bizler parlamenterler olarak bu zor zamanlarda dahi görevlerimizi yerine getirmekten kaçınmıyoruz. Bu bağlamda, iyi uygulamaların örnek olması amacıyla üye ülkelerden de almış oldukları tedbirleri paylaşmalarının önemli olduğunu düşünüyorum."

Salgın sonrası dönem için hazırlıkların yapılması gerekliliğine işaret eden Öztürk, "Salgın sonrası dönemde yeni bir dünya gerçeği ile karşılaşacağımız çok açıktır. Bu nedenle, bir taraftan mücadelemizi sürdürürken, diğer taraftan da salgın sonrası dönem için hazırlıklarımızı yapmalıyız. Sağlık alanındaki iş birliğinden ticarete, ekonomiden toplumsal psikolojiye bütüncül şekilde yaklaşmalı, iş birliği alanlarını tespit ederek gerekli adımları hızlı bir şekilde atmalıyız. Bu şekilde hareket ettiğimiz sürece KEİPA'nın uluslararası görünürlüğü pekişecek, bölgesel ve hatta küresel çapta ağırlığı artacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 10:44 Kaynak: AA

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