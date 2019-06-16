Son Dakika Haberleri: Türkiye'den Kenya'daki terör saldırısına kınama
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Türkiye'den Kenya'daki terör saldırısına kınama

1 saat önce

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, sekiz polis memurunun hayatını kaybettiği Kenya'nın Wajir eyaletindeki terör saldırısını kınadı.

Türkiye'den Kenya'daki terör saldırısına kınama, System.String[]
DIŞİŞLERİ Bakanlığı, sekiz polis memurunun hayatını kaybettiği Kenya'nın Wajir eyaletindeki terör saldırısını kınadı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kenya'nın Wajir eyaletinde meydana gelen terör saldırısında sekiz polis memurunun hayatını kaybettiğinin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi. Açıklamada, "Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınları ile Kenya halkı ve hükümetine başsağlığı diliyoruz" ifadesine yer verildi.


- Ankara
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 01:50 Kaynak: DHA
Kenya, Politika
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