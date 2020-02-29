Türkiye'den Kenya polisine eğitim desteği - Son Dakika
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Türkiye'den Kenya polisine eğitim desteği

40 dakika önce

Emniyet Genel Müdürlüğü ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) iş birliğinde Kenya polisine suç ve terörle mücadelede eğitim verdi.

Türkiye'den Kenya polisine eğitim desteği, System.String[]

Emniyet Genel Müdürlüğü ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) iş birliğinde Kenya polisine suç ve terörle mücadelede eğitim verdi.

Başkent Nairobi'de bir hafta boyunca suç ve terörle mücadele konusunda verilen özel eğitimin ardından düzenlenen sertifika törenine, Türkiye'nin Nairobi Büyükelçisi Ahmet Cemil Miroğlu, TİKA Nairobi Program Koordinatörü Emre Yüksek ve polisler katıldı.

TİKA Nairobi Program Koordinatörü Yüksek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Kenya polis teşkilatının talepleri ve ihtiyaçlarına göre eğitim vermeye devam edeceğini belirtti.

Türkiye ile Kenya'nın terörle mücadelede hemfikir olduğunun altını çizen Yüksek, "İki ülkenin terörizme, silahlı kaçakçılığa ve organize suçlarla mücadele etmeyi devam ediyor. Burada eğitim alan polisleri sertifika verdik." dedi.

Eğitim alan polislerden Başmüfettiş Welmah Binsari Mirwoba, eğitim boyunca farklı bilgileri edindiğini anlatarak, "Özellikle kaçakçılıkla mücadele konusunda çok şey öğrendim. Kaçakçıların ülkeye bir şey kaçırmak için çeşitli ve karmaşık yollar kullanıyorlar, sınırlarımızı koruyan personelleri eğiten olduğum için öğrendiklerimi öğrencilerime aktaracağım." ifadelerini kullandı.

Njenga Simon ise Türkiye'nin Kenya'ya verdiği destekten dolayı şükranlarını sundu.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Türkiye, Kenya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 12:52 Kaynak: AA
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