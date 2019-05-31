Son Dakika Haberleri: Türkiye'den Kerkük'teki saldırılar için başsağlığı mesajı
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Türkiye'den Kerkük'teki saldırılar için başsağlığı mesajı

1 saat önce

Türkiye, dün Kerkük'te düzenlenen bombalı eylemlerde hayatını kaybedenler için Irak'a taziyelerini bildirdi.

Türkiye'den Kerkük'teki saldırılar için başsağlığı mesajı, System.String[]
Türkiye, dün Kerkük'te düzenlenen bombalı eylemlerde hayatını kaybedenler için Irak'a taziyelerini bildirdi.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kerkük'te düzenlenen bombalı eylemler nedeniyle hayatını kaybedenler ve yaralılar olduğunun üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.
Açıklamada, "Farklı etnik ve dini grupların barış içinde bir arada yaşama kültürünü hedef alan bu menfur terör saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Dost ve kardeş Irak halkına başsağlığı, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Bu tür hain saldırıların Kerkük halkının barış, huzur ve güven içinde bir arada yaşama ve Irak'ın refah ve huzuruna katkı sağlama yönünde sergilediği iradeyi sarsamayacağına olan inancımız tamdır." ifadelerine yer verildi.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 10:22 Kaynak: AA
Irak, Türkiye, Kerkük, Güncel
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