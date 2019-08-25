Son Dakika Haberleri: Türkiye'den Kerkük'teki saldırıya kınama
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Türkiye'den Kerkük'teki saldırıya kınama

12 dakika önce

Türkiye, Irak'ın Kerkük vilayetinde 6 Türkmenin hayatını kaybettiği saldırıları kınadı.

Türkiye'den Kerkük'teki saldırıya kınama, System.String[]

Türkiye, Irak'ın Kerkük vilayetinde 6 Türkmenin hayatını kaybettiği saldırıları kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kerkük vilayetine bağlı Tavuk ilçesindeki dini bir mekana dün gece düzenlenen saldırılar sonucunda 6 Türkmen soydaşın hayatını kaybettiği anımsatılarak, 11'inin de yaralandığının üzüntüyle öğrenildiği bildirildi.

"Kerkük'teki mevcut güvenlik ve istikrar ortamını hedef alan bu menfur saldırıyı kınıyor, ölenlere Allah'tan rahmet, dost ve kardeş Irak halkına başsağlığı diliyoruz." ifadesinin kullanıldığı açıklamada, Irak hükümetinin, ülkenin birlik ve beraberliğinin sembolü olan Kerkük'ü hedef alan bu terör eylemlerinin faillerine gereken karşılığı vereceğine inanıldığı kaydedildi.

Türkiye, Kerkük, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 04:50 Kaynak: AA
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