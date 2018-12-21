Son Dakika Haberleri: Türkiye'den Kerkük ve Necef'e Konsolosluk Atağı

Türkiye'den Kerkük ve Necef'e Konsolosluk Atağı

11 saat önce

Türkiye Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Irak'ın Kerkük ve Necef'te kentlerinde konsolosluk açmak için Irak hükümetine başvuru yaptıklarını belirtti.

Türkiye'den Kerkük ve Necef'e Konsolosluk Atağı, System.String[]
Türkiye Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Irak'ın Kerkük ve Necef'te kentlerinde konsolosluk açmak için Irak hükümetine başvuru yaptıklarını belirtti.

Türkiye Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Kerkük ve Necef'te kentlerinde konsolosluk açmak için Irak hükümetine resmi talepte bulunduklarını belirterek bu adımın uzun zaman önce gündemlerinde olduğunu ifade etti. Söz konusu her iki kentin de Irak'ta önemli pozisyona sahip olduklarının altını çizen Yıldız, Kerkük'te konsolosluktan önce vize başvuru merkezi açılacağını aktararak, "Irak'ın güneyinden birçok kimse vize almak için Bağdat'taki Büyükelçiliğe başvuruyorlar. Kerkük, Türkmen kardeşlerimizin varlığından dolayı Türkiye ile kan ve soy bağı içerisinde olan müstesna bir şehir. Onun ötesinde Kerkük'teki Arap, Kürt ve Hıristiyanların da Türkiye ile köklü geçmişi ve olumlu bağları var" dedi.

Kerkük'te açılacak konsolosluğun kentte ekonomik, altyapı, ticaret ve diğer alanlardaki yatırımların koordine edileceği bir temsilcilik haline geleceğinin altını çizen Bağdat Büyükelçisi, Necef kentinin hem Irak hem de İslam alemi için önemli merkezlerden biri olduğunu vurguladı. - ERBİL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 07:15 Kaynak: İHA

Bağdat, Necef, Türkiye, Kerkük, Güncel
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