Türkiye'den Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütüne 30 bin avroluk destek

Türkiye, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütünün (KSYÖ) laboratuvarının Kimya ve Teknoloji Merkezine dönüştürülmesi projesi için 30 bin avro katkıda bulundu.

Lahey kentinde bulunan KSYÖ merkezinde düzenlenen törende, Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli ile KSYÖ Genel Direktörü Fernando Arias, Türkiye'nin mektup teatisi yoluyla 30 bin avroluk katkısına resmiyet kazandırdı.

Törende konuşan Dişli, Türkiye'nin söz konusu proje için KSYÖ'ye sağladığı katkının örgüte ve Kimyasal Silahlar Sözleşmesine (KSS) verdiği önemin göstergesi olduğunu belirterek, "KSYÖ laboratuvarının Kimya ve Teknoloji Merkezine dönüştürülmesiyle örgüt önemli bir altyapıya kavuşacak ve üye ülke olarak Türkiye de bundan istifade edecektir." dedi.

Dişli, Arias'a projenin başarıyla tamamlanması konusunda başarılar diledi.

Türkiye'nin katkısı için teşekkür eden Arias da toplam bütçesi 33,5 milyon avro olan projeyle ilgili ihale sürecinin seneye, inşaat çalışmalarının ise 2021 yılında başlayacağını söyledi. Arias yeni merkezin 2022 yılına yetiştirilmesinin planlandığı bilgisini paylaştı.

Kimya ve Teknoloji Merkezine şimdiye kadar 21 taraf ülke ve Avrupa Birliği katkıda bulundu.

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü

KSYÖ 1993 yılında hazırlanarak 1997 yılında yürürlüğe giren KSS'nin denetlenmesinden sorumlu örgüt olarak faaliyet gösteriyor. KSS'nin yürürlüğe girmesi ile taraf olan Türkiye, hemen ardından kurulan örgüte de 22 yıldır üye konumunda ve katkıda bulunuyor.

Türkiye, örgüt kurulduğundan beri taraf olmayan ülkelerin örgüte üye olması için de teşvikte bulunuyor.

193 üyesi olan örgüte, Güney Sudan, Mısır, İsrail ve Kuzey Kore henüz üye olmadı.

Örgüt, Suriye'nin kimyasal silahlarının imha çalışmaları sırasında gösterdiği başarıdan dolayı 2013 yılında Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmüştü.

Öncelikli olarak Suriye'de olmak üzere kimyasal silah kullananların tespitine yönelik kurulan yeni Atıf Mekanizması ise bu yıl faaliyete başladı.